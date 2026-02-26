“Estamos super...”: Manager de Asskha Sumatra rompe el silencio tras acusaciones de censura en Viña 2026 - Chilevisión

El representante de la comediante respondió una llamada en vivo de Sergio Freire, justo cuando la humorista estaba entrando a su conferencia de prensa.

Este jueves, el manager de Asskha Sumatra rompió el silencio y se refirió en vivo a las acusaciones de censura por parte de la organización de Viña 2026 a la humorista.

Sumatra no solo salió del escenario mientras contaba uno de sus chistes, sino que también se le apagó el micrófono y no pudo despedirse del público que le entregó las dos gaviotas, causando malestar en el monstruo que arremetió contra los animadores del certamen.

¿Qué dijo el manager de Asskha Sumatra?

La situación se dio en el último capítulo del podcast "Somos Fabulosos", donde Sergio Freire indicó: "Me acaban de mandar el número del manager de Asskha Sumatra".

El comediante no perdió el tiempo y llamó al representante en ese momento, quien contestó rápidamente: "Sí, con el productor, es que está justo en la conferencia de prensa", detalló.

Al manager se le preguntó directamente si habían censurado a Asskha y él respondió: "Estamos súper contentos, súper felices, es que está justo en la conferencia de prensa ahora, entonces no... pero ella está feliz, feliz".

"Estoy justo en la conferencia de prensa. ¿Ya? Y les mandamos muchos cariños", reiteró el hombre, quien luego cortó la llamada.

Finalmente, Sergio Freire bromeó con lo sucedido y señaló: "¿Qué me acaban de decir? Asskha Sumatra está muy molesta, ya está juntando a su equipo de abogados y van a demandar. Van a salir con todo, eso me dijo. Están enojadísimos, ya comenzaron con los papeleos y acá van a correr cabezas", sacando carcajadas entre el panel.

