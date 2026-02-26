 “Ahora nos vamos a juntar...”: Rayén Araya aclara video donde se le vincula sentimentalmente con Sergio Lagos - Chilevisión
26/02/2026 15:41

“Ahora nos vamos a juntar...”: Rayén Araya aclara video donde se le vincula sentimentalmente con Sergio Lagos

La comunicadora también causó revuelo al preguntar "¿Quién es Maxi Fuentes?", en relación al comunicador que mostró las imágenes.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves Rayén Araya alzó la voz y reveló la verdad detrás del video en donde se le vincula sentimentalmente a Sergio Lagos, quien anunció su quiebre matrimonial con Nicole hace unas semanas.

"Querían pasar piola escondiditos en un rincón del Club Hollywood aquí en Viña del Mar y a las dos y cuarto de la mañana hicieron abandono", reveló Maxi Fuentes en No es Lo Mismo.

¿Qué dijo Rayén Araya?

Sin embargo, Araya decidió aclarar las imágenes que la mostraban caminando con Sergio Lagos y en conversación con La Cuarta, preguntó: "¿Quién es Maxi Fuentes?".

En esa misma línea, sentenció: "Íbamos caminando al hotel de vuelta de (club) Hollywood, pero dos pasos más atrás iba Jeanphi (Cretton), Cyntia de comunicaciones, y Fran de contenido digital (que es el equipo que compone el podcast Power Trio)".

“Lo que pasa es que ayer estaba lo de la Titi García-Huidobro en Hollywood, y por lo lleno fue difícil salir todos juntos”, comentó Rayén.

Finalmente, la comunicadora concluyó: "De hecho, ahora nos vamos a juntar a comer, pero andamos generalmente de a 5".

