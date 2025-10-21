“Aquí con polola nueva”: Jean Philippe Cretton rompe el silencio tras rumores de romance con periodista - Chilevisión

En las últimas semanas, el animador ha sido vinculado a mujeres del espectáculo nacional, entre ellas Carla Jara. Ahora, aseguraron que tendría una relación con otra famosa comunicadora.

Jean Philippe Cretton salió al paso de los rumores sobre un supuesto romance con una conocida periodista chilena.

En las últimas semanas, el animador ha sido vinculado a mujeres del espectáculo nacional, entre ellas Carla Jara, con quien actualmente comparte pantalla en un programa de televisión.

Sin embargo, este lunes en el programa Zona de Estrellas, la periodista Paula Escobar aseguró que Cretton habría encontrado el amor en otra conocida comunicadora. Ante esto, el propio aludido respondió.

Se trataría de Rayén Araya, periodista y compañera de Jean Philippe en el podcast Power Trío Music junto a Sergio Lagos.

JP Cretton habla ante rumores de romance con Rayén Araya

A través de un video en Instagram, Jean Philippe Cretton rompió el silencio sobre un presunto vínculo amoroso con Araya.

"¿Cómo está, muchachada? Yo aquí con polola nueva... otra vez polola nueva", partió diciendo con tono irónico.

Luego, afirmó que "es muy buena esa hue... del 'habría encontrado el amor'. Según esto sería por cuarta vez, conch..., ¡estoy soltero! ¿Cómo más lo tengo que decir?, ¡estoy soltero! Miente, miente, que algo queda".

Revisa el video acá: