“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton - Chilevisión

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

Valentina Roth fue la última invitada al programa de YouTube de Pamela Díaz, Sin Editar, donde sorprendió a la animadora tras una revelación sobre Jean Philippe Cretton, expareja de La Fiera.

El momento ocurrió cuando la bailarina recordó su paso por el programa Calle 7, conducido por Cretton. "Era seca, era la reina de la tubería", señaló.

El comentario de Vale Roth sobre JP Cretton

"¿Ese lo animaba Jean Philippe o no?", preguntó el esposo de Roth detrás de cámaras, a lo que Díaz reaccionó diciendo "retírate", provocando la risa inmediata de la deportista.

"Esta es como 'actúa normal que ahí viene tu ex'", comentó Pamela al ver la reacción de la entrevistada. Luego, Valentina respondió: "Igual".

Este último comentario llamó la atención de La Fiera. "¿Cómo que 'igual'? ¿saliste con él? No me digai' que saliste con él", advirtió la conductora del espacio.

"¿Con Jean Philippe? Hueo... no, no me gustan los rubios", contestó Roth. Aunque, recordó cuando la vincularon a Manuel Neira, exesposo de Díaz.

"Pero con tu exmarido sí... No, mentira, yo te aclaré que con Neira yo no tuve nada. Se dijo en algún momento que yo me lo había agarrado, pero yo te lo juro que no", recalcó.

