 “No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 19:14

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

Publicado por CHV Noticias

Valentina Roth fue la última invitada al programa de YouTube de Pamela Díaz, Sin Editar, donde sorprendió a la animadora tras una revelación sobre Jean Philippe Cretton, expareja de La Fiera.

El momento ocurrió cuando la bailarina recordó su paso por el programa Calle 7, conducido por Cretton. "Era seca, era la reina de la tubería", señaló.

El comentario de Vale Roth sobre JP Cretton

"¿Ese lo animaba Jean Philippe o no?", preguntó el esposo de Roth detrás de cámaras, a lo que Díaz reaccionó diciendo "retírate", provocando la risa inmediata de la deportista.

"Esta es como 'actúa normal que ahí viene tu ex'", comentó Pamela al ver la reacción de la entrevistada. Luego, Valentina respondió: "Igual".

Este último comentario llamó la atención de La Fiera. "¿Cómo que 'igual'? ¿saliste con él? No me digai' que saliste con él", advirtió la conductora del espacio.

"¿Con Jean Philippe? Hueo... no, no me gustan los rubios", contestó Roth. Aunque, recordó cuando la vincularon a Manuel Neira, exesposo de Díaz.

"Pero con tu exmarido sí... No, mentira, yo te aclaré que con Neira yo no tuve nada. Se dijo en algún momento que yo me lo había agarrado, pero yo te lo juro que no", recalcó.

Revisa el momento acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025