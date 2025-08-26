Pamela Díaz sorprendió con la compra de perro robot en China: “Como estar en el futuro” - Chilevisión

La animadora reconoció que era "un sueño" para ella conocer esta megaciudad. Durante su viaje, quedó maravillada con el nivel de tecnología. "Era ver la película de Transformers", aseguró.

Pamela Díaz sorprendió al revelar la tecnológica compra que hizo en su reciente viaje a Shanghái, China, junto a Ignacio Gutiérrez.

La animadora afirmó, en una entrevista con La Cuarta, que era "un sueño" para ella conocer esta megaciudad. Sin embargo, Gutiérrez se adelantó en octubre de 2024 y viajó por su propio cuenta.

"Ahora fui con él, ¿qué mejor?, porque yo no sé inglés, y lo poco y nada que sé es gracias a Nacho”, comentó Díaz al citado medio.

La comunicadora calificó esta experiencia como "increíble" y que fue como "estar en el futuro". "Imagina que ahí el cine que hay es 7D, y nosotros estamos recién en 4D”, indicó.

Además, quedó maravillada con los gigantes edificios de la ciudad. “Estuvimos en un piso que la recepción, el lobby, estaba en el piso 54; y después yo estaba en el piso 64 y Nacho en el 80 y tanto”, dijo.

La tecnológica compra de Pamela Díaz en China

La animadora reveló que durante su paso por la megaciudad china adquirió un "perrito" robot al que llamó Bobby.

“Allá no hay animales en la calle”, puntualizó.

“No vi ni un animal; no hay perros, gatos ni nada, por lo menos en Shanghái y en Wuhú”, señaló Díaz, aunque sí se fijó que había “mucha mascota electrónica, mucho robot, y vimos hasta una nueva versión de robot ‘mujer’ que puede servir para la casa recepcionista o cosas así”.

En ese sentido, sostuvo que “cuando fuimos a la fábrica de Chery, de los autos, era ver la película de Transformers, y hacen 1.200 autos en un día”.

“Lo que más me gustó fue vivir como en el futuro”, expresó la comunicadora.

Conoce la adquisición de Pamela Díaz acá: