“Le llegó a la otra...”: Pamela Díaz reveló detalles inéditos del “Caso Joyas” y Manuel Neira - Chilevisión

La modelo reveló que se demoró un año en probar que las joyas eran de ella, mientras que las que había adquirido Manuel Neira habrían sido para una amante.

Este viernes, Pamela Díaz se sinceró y reveló detalles inéditos sobre el escándalo que vivió en 2005 junto a su ex esposo, Manuel Neira, donde ambos fueron acusados de comprar joyas robadas.

Díaz estuvo presente en el podcast "Entre Amigas y Copas" de Carla Jara, donde recordó que en aquel entonces, el empresario coreano Boung Soo An había sufrido un robo en su domicilio, en el que se sustrajeron diversas joyas.

"Le llegó a la otra"

Parte de esas joyas habrían sido usadas por Pamela, sin embargo ella aclaró que Manuel "entregó un cheque que nosotros teníamos de una cuenta bipersonal, entonces si alguien está haciendo algo malo no entrega un cheque con nombre y apellido a una persona".

Respecto de cómo el futbolista obtuvo las prendas, Díaz explicó que "alguien le dijo que un familiar de un deportista muy conocido, que jamás lo voy a echar al agua, estaba vendiendo cosas porque tenía problemas económicos".

Además "La Fiera" reveló inéditos detalles sobre la polémica: "Se supone que él compró esto, pero a mí nunca me llegó la joya, le llegó a la otra", señaló.

"La hue... fue súper heavy. Yo soy de callarme muchas cosas, me parece interesante no hablar porque no tenía por qué contarlo, él era mi pareja en ese momento y cómo lo iba a cag... a él", aseguró Pamela.

En 2005 se aseguró que Pamela había utilizado las joyas que pertenecían al empresario en el extinto programa de televisión "De Pé a Pá", sin embargo, la modelo logró demostrar que las prendas utilizadas le pertenecían.

"Carabineros me pide todas mis joyas, pero yo no tenía facturas ni boletas de algunas cosas. Me demoré un año en demostrar que los relojes eran todos míos. La pulsera que esa persona estaba reclamando, nunca me la regalaron a mí", concluyó Díaz.