Corte de Apelaciones confirma condena contra biólogo chileno por violación a científica francesa - Chilevisión

 Corte de Apelaciones confirma condena contra biólogo chileno por violación a científica francesa
23/12/2025 09:48

Corte de Apelaciones confirma condena contra biólogo chileno por violación a científica francesa

De esta manera, se ratificaron los hechos que fueron acreditados en el juicio oral de septiembre pasado.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ratificó la condena en contra del biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda por violación en contra de una científica francesa durante una expedición en la Antártica en 2019, por lo que el hombre deberá cumplir 300 días de presidio efectivo.

De esta manera, se ratificaron los hechos que fueron acreditados en el juicio oral, donde en aquella oportunidad Fiscalía indicó que la mujer se encontraba junto al hoy condenado y otros dos científicos que llevaban a cabo una investigación en territorio antártico, donde tras compartir una carpa, el sujeto se aprovecha de la soledad y lo inhóspito del lugar para perpetuar la violación.

Fiscalía de Magallanes se refirió a la condena 

El fiscal regional, Cristián Crisosto, se refirió a lo complejo del caso, debido a las condiciones extremas del lugar y lo difícil que fue obtener pruebas. 

"La investigación desde el inicio tuvo serias dificultades para ser llevada a efecto, en particular lo apartado y lo inhóspito del lugar donde ocurrieron los hechos, en segundo lugar, la dificultad para la obtención de pruebas", manifestó.

El fiscal también se manifestó por la pena, la cual se redujo por la aplicación de la media prescripción contemplada en el artículo 103 del Código Penal, lo que permitió atenuar la sanción en tres grados.

"Quizás es discutible la pena concreta a la cual fue condenado, lo importante para nosotros es el hecho de la sentencia condenatoria". 

