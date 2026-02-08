 Incendio en la Vega Central: Bomberos reportan serie de impedimentos para apagar el fuego - Chilevisión
08/02/2026 08:36

Incendio en la Vega Central: Bomberos reportan serie de impedimentos para apagar el fuego

Pasadas las 4 am de este domingo, se alertó de un incendio en las instalaciones de la Vega Central, en la comuna de Recoleta. Sin embargo, personal de Bomberos reveló que tuvo una serie de impedimentos para lograr controlar el fuego y evitar su propagación a otros sectores del recinto. "La dificultad más grande fue el acceso a las máquinas, la Vega parte muy temprano con movimiento de camiones, eso generó también el atochamiento", indicó personal de emergencia, agregando que esto les complicó la llegada a los grifos, algunos de los cuales tenían problemas de caudal, sumado a que los locales no tienen cortafuegos, por lo que la propagación fue muy rápida.

