Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví - Chilevisión

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

Este sábado se revelaron nuevos detalles de las víctimas de la tragedia del fatal accidente en el Estuario de Reloncaví, donde fallecieron tres personas.

Pasadas las 20:00 horas del viernes, un auto se desbarrancó y tres turistas fallecieron, dejando a un cuarto gravemente herido tras el accidente.

A la espera de la recuperación del sobreviviente, se logró identificar la identidad de las víctimas, sin embargo, debido a las condiciones climáticas, aún no sería posible sacar el vehículo del río para investigar el motivo del desbarrancamiento.

¿Qué se sabe sobre las personas que cayeron al Estuario de Reloncaví?

Según consignó Biobío, las cuatro personas que iban en el vehículo que cayó al río eran dos matrimonios oriundos de la capital, uno de Peñalolén y otro de Santiago Centro.

Todos estaban de vacaciones en la región de Los Lagos.

Los fallecidos -según consigna Radio Bío Bío- eran dos mujeres, Lorena del Carmen Aimone Naour (58) y Rebeca del Rosario Cabrera Correa (60), y un hombre, Mauricio Alejandro Gallardo Pinto (58).

Respecto a la persona lesionada, se trata de Fernando Arnaldo Aimone Naour (65), quien sería hermano de Lorena.