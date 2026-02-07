 “Yo no elegí ser jurado del festival....”: Pablo Chill-E reaccionó sin filtro a críticas por Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por aumento de rescates en playas chilenas: expertos entregan recomendaciones para bañistas Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile Largo historial de violencia: Quién es el jinete condenado a 20 años de cárcel por femicidio Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/02/2026 16:34

“Yo no elegí ser jurado del festival....”: Pablo Chill-E reaccionó sin filtro a críticas por Viña 2026

El cantante puentealtino utilizó sus redes sociales para referirse a los cuestionamientos que han surgido tras su designación como jurado de la próxima edición del festival viñamarino.

Publicado por CHV Noticias

Pablo Chill-E reaccionó en redes sociales luego de las diversas críticas que surgieron tras ser anunciado como jurado del Festival de Viña del Mar 2026.

A través de redes sociales, el artista urbano abordó directamente los cuestionamientos y señaló que su llegada a la primera fila del certamen no fue una decisión personal. 

"Yo no elegí ser jurado del Festival...", comenzó argumentando el puentealtino. 

Pablo Chill-E responde a las críticas tras ser anunciado como jurado de Viña 2026 

El cantante, que se presentará en la última noche del certamen, continuó su mensaje desmarcándose de la designación.

"Quizás haya gente mucho más preparada para el puesto, pero los que eligen son la producción, no yo", señaló. 

Finalmente, el artista respondió a los cuestionamientos fiel al estilo que acostumbra a utilizar en sus redes. 

"En todo caso, ya saben por dónde me paso sus críticas siempre", cerró junto a un emoticón de risas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

07/02/2026

Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026