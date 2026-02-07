“Yo no elegí ser jurado del festival....”: Pablo Chill-E reaccionó sin filtro a críticas por Viña 2026 - Chilevisión

El cantante puentealtino utilizó sus redes sociales para referirse a los cuestionamientos que han surgido tras su designación como jurado de la próxima edición del festival viñamarino.

A través de redes sociales, el artista urbano abordó directamente los cuestionamientos y señaló que su llegada a la primera fila del certamen no fue una decisión personal.

"Yo no elegí ser jurado del Festival...", comenzó argumentando el puentealtino.

El cantante, que se presentará en la última noche del certamen, continuó su mensaje desmarcándose de la designación.

"Quizás haya gente mucho más preparada para el puesto, pero los que eligen son la producción, no yo", señaló.

Finalmente, el artista respondió a los cuestionamientos fiel al estilo que acostumbra a utilizar en sus redes.

"En todo caso, ya saben por dónde me paso sus críticas siempre", cerró junto a un emoticón de risas.