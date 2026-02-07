“Los mató directamente”: Tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba relata que “ni siquiera prestó ayuda” - Chilevisión

Un fatal incidente se registró la madrugada de este sábado en Huechuraba, luego que un conductor en estado de ebriedad atropellara y diera muerte a dos personas.

Las víctimas circulaban en scooter en la intersección de Pedro Fontova con El Roble cuando de pronto el individuo —que manejaba con 1,9 gramos de alcohol en la sangre— los alcanzó con su camioneta y les provocó la muerte de forma instantánea.

En conversación con CHV Noticias, Jorge Berríos, tío de uno de los fallecidos, habló de la situación de la familia y entregó más detalles de lo sucedido.

"Estamos mal. Destrozados. Se nos arrebató la vida de un familiar, de un joven de 21 años, toda la vida por delante", comenzó.

Según cuenta, las dos víctimas y los dos testigos eran amigos desde prekínder, se habían reunido recientemente y estaban devolviéndose a sus casas. En ese contexto, fueron arrollados por el automóvil que iba a gran velocidad.

Berríos acusó que el individuo habría actuado de manera intencional y habría buscado atropellarlos directamente: "Si ves el video, el conductor se subió (a la vereda) y los atropelló. Ni siquiera los pasó a llevar; para mí es un homicidio. Los mató directamente".

Junto con lo anterior, el familiar respondió por la supuesta tesis que entregó el conductor, quien dijo creer que los jóvenes iban a asaltarlo, lo que él descarta.

"O sea, tratando de delincuentes a mi sobrino y su amigo. Él es un delincuente porque ni siquiera prestó ayuda", señaló al respecto.

Finalmente, sostuvo que esperan la llegada del Servicio Médico Legal y, una vez que preparen la despedida de su sobrino, evaluarán las acciones legales. "Ojalá la justicia haga su pega", sentenció.