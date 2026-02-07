Revisa la lista completa de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast - Chilevisión

El mandatario electo José Antonio Kast encabezó una ceremonia en la que dio a conocer la nómina completa de autoridades con las que llegará al Ejecutivo en marzo próximo.
El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer este sábado el listado de subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno.
El anuncio originalmente estaba agendado para la semana pasada, pero sufrió varias reprogramaciones debido a contratiempos y dificultades logísticas ocurridas en la gira internacional por Centroamérica y Europa del próximo mandatario.
La presentación se llevó a cabo a las 13:00 horas de este sábado en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en Las Condes, lugar en el que se confirmaron las cerca de 40 designaciones, entre subsecretarios y delegados presidenciales.
Así, José Antonio Kast completó los anuncios en la previa de su arribo a La Moneda, fijada para el próximo 11 de marzo.
En enero, el presidente electo ya había comunicado los nombres de los 24 ministros y ministras que componen su gabinete.
Subsecretarios:
- Agricultura: Francesco Venezian
- Bienes Nacionales: Javier Peró
- Ciencia y Tecnología: Rafael Araos
- Cultura: Carlos Lobos
- Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
- Defensa: Rodrigo Álvarez
- Deporte: Andrés Otero
- Servicios Sociales: Alejandro Fernández
- Niñez: Marcelo Sánchez
- Evaluación Social: Gabriel Ugarte
- Economía y empresas de menor tamaño: Karl Franz Koehler
- Pesca: Osvaldo Urrutia
- Turismo: María Paz Lagos
- Educación: Daniel Rodríguez
- Educación Superior: Fernanda Valdés
- Educación Parvularia: María Cristina Tupper
- Energía: Hugo Briones
- Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
- Dipres: José Pablo Gómez
- Interior: Máximo Pavez
- Subdere: Sebastián Figueroa
- Justicia: Luis Alejandro Silva
- Derechos Humanos: Pablo Mira
- Media Ambiente: José Ignacio Vial
- Minería: Álvaro González
- Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
- Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
- Relaciones Exteriores: Patricio Torres
- Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
- Salud Pública: Alejandra Pizarro
- Redes Asistenciales: Julio Montt
- Segegob: José Francisco Lagos
- Segpres: Constanza Castillo
- Seguridad: Andrés Jouannet
- Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana
- Trabajo: María Elisa Cabezón
- Trabajo: Gustavo Rosende
- Telecomunicaciones: Romina Garrido
- Transportes: Martín Mackenna
- Vivienda: Natalia Aguilar
Delegados presidenciales:
- Arica y Parinacota: Cristián Sayes
- Tarapacá: Adriana Tapia
- Antofagasta: Katherine López
- Atacama: Sofía Cid
- Coquimbo: Víctor Pino
- Valparaíso: Manuel Millones
- Metropolitana: Germán Codina
- Libertador Bernardo O'Higgins: Susana Pinto
- Maule: Juan Eduardo Prieto
- Ñuble: Diego Sepúlveda
- Biobío: Julio Anativia
- Araucanía: Francisco Ljubetic
- Los Ríos: Vicky Carrasco
- Los Lagos: Cristián Palma
- Aysén: Luz María Vicuña
- Magallanes: Ericka Farías