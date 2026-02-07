 Revisa la lista completa de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast - Chilevisión
07/02/2026 11:07

Revisa la lista completa de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast

El mandatario electo José Antonio Kast encabezó una ceremonia en la que dio a conocer la nómina completa de autoridades con las que llegará al Ejecutivo en marzo próximo.

Publicado por CHV Noticias

El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer este sábado el listado de subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno.

El anuncio originalmente estaba agendado para la semana pasada, pero sufrió varias reprogramaciones debido a contratiempos y dificultades logísticas ocurridas en la gira internacional por Centroamérica y Europa del próximo mandatario.

La presentación se llevó a cabo a las 13:00 horas de este sábado en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en Las Condes, lugar en el que se confirmaron las cerca de 40 designaciones, entre subsecretarios y delegados presidenciales.

Así, José Antonio Kast completó los anuncios en la previa de su arribo a La Moneda, fijada para el próximo 11 de marzo.

En enero, el presidente electo ya había comunicado los nombres de los 24 ministros y ministras que componen su gabinete.

Subsecretarios:

  • Agricultura: Francesco Venezian
  • Bienes Nacionales: Javier Peró
  • Ciencia y Tecnología: Rafael Araos
  • Cultura: Carlos Lobos
  • Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
  • Defensa: Rodrigo Álvarez
  • Deporte: Andrés Otero
  • Servicios Sociales: Alejandro Fernández
  • Niñez: Marcelo Sánchez
  • Evaluación Social: Gabriel Ugarte
  • Economía y empresas de menor tamaño: Karl Franz Koehler
  • Pesca: Osvaldo Urrutia
  • Turismo: María Paz Lagos
  • Educación: Daniel Rodríguez
  • Educación Superior: Fernanda Valdés
  • Educación Parvularia: María Cristina Tupper
  • Energía: Hugo Briones
  • Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
  • Dipres: José Pablo Gómez
  • Interior: Máximo Pavez
  • Subdere: Sebastián Figueroa
  • Justicia: Luis Alejandro Silva
  • Derechos Humanos: Pablo Mira
  • Media Ambiente: José Ignacio Vial
  • Minería: Álvaro González
  • Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
  • Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
  • Relaciones Exteriores: Patricio Torres
  • Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
  • Salud Pública: Alejandra Pizarro
  • Redes Asistenciales: Julio Montt
  • Segegob: José Francisco Lagos
  • Segpres: Constanza Castillo
  • Seguridad: Andrés Jouannet
  • Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana
  • Trabajo: María Elisa Cabezón
  • Trabajo: Gustavo Rosende
  • Telecomunicaciones: Romina Garrido
  • Transportes: Martín Mackenna
  • Vivienda: Natalia Aguilar

Delegados presidenciales:

  • Arica y Parinacota: Cristián Sayes
  • Tarapacá: Adriana Tapia
  • Antofagasta: Katherine López
  • Atacama: Sofía Cid
  • Coquimbo: Víctor Pino
  • Valparaíso: Manuel Millones
  • Metropolitana: Germán Codina
  • Libertador Bernardo O'Higgins: Susana Pinto
  • Maule: Juan Eduardo Prieto
  • Ñuble: Diego Sepúlveda
  • Biobío: Julio Anativia
  • Araucanía: Francisco Ljubetic
  • Los Ríos: Vicky Carrasco
  • Los Lagos: Cristián Palma
  • Aysén: Luz María Vicuña
  • Magallanes: Ericka Farías
