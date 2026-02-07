Revisa la lista completa de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast - Chilevisión

El mandatario electo José Antonio Kast encabezó una ceremonia en la que dio a conocer la nómina completa de autoridades con las que llegará al Ejecutivo en marzo próximo.

El presidente electo José Antonio Kast dio a conocer este sábado el listado de subsecretarios y delegados presidenciales que formarán parte de su gobierno.

El anuncio originalmente estaba agendado para la semana pasada, pero sufrió varias reprogramaciones debido a contratiempos y dificultades logísticas ocurridas en la gira internacional por Centroamérica y Europa del próximo mandatario.

La presentación se llevó a cabo a las 13:00 horas de este sábado en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en Las Condes, lugar en el que se confirmaron las cerca de 40 designaciones, entre subsecretarios y delegados presidenciales.

Así, José Antonio Kast completó los anuncios en la previa de su arribo a La Moneda, fijada para el próximo 11 de marzo.

En enero, el presidente electo ya había comunicado los nombres de los 24 ministros y ministras que componen su gabinete.

Subsecretarios:

Agricultura: Francesco Venezian

Bienes Nacionales: Javier Peró

Ciencia y Tecnología: Rafael Araos

Cultura: Carlos Lobos

Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda

Defensa: Rodrigo Álvarez

Deporte: Andrés Otero

Servicios Sociales: Alejandro Fernández

Niñez: Marcelo Sánchez

Evaluación Social: Gabriel Ugarte

Economía y empresas de menor tamaño: Karl Franz Koehler

Pesca: Osvaldo Urrutia

Turismo: María Paz Lagos

Educación: Daniel Rodríguez

Educación Superior: Fernanda Valdés

Educación Parvularia: María Cristina Tupper

Energía: Hugo Briones

Hacienda: Juan Pablo Rodríguez

Dipres: José Pablo Gómez

Interior: Máximo Pavez

Subdere: Sebastián Figueroa

Justicia: Luis Alejandro Silva

Derechos Humanos: Pablo Mira

Media Ambiente: José Ignacio Vial

Minería: Álvaro González

Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro

Obras Públicas: Nicolás Balmaceda

Relaciones Exteriores: Patricio Torres

Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez

Salud Pública: Alejandra Pizarro

Redes Asistenciales: Julio Montt

Segegob: José Francisco Lagos

Segpres: Constanza Castillo

Seguridad: Andrés Jouannet

Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana

Trabajo: María Elisa Cabezón

Trabajo: Gustavo Rosende

Telecomunicaciones: Romina Garrido

Transportes: Martín Mackenna

Vivienda: Natalia Aguilar

Delegados presidenciales: