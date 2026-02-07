“Mi amada adolescente”: Millaray Viera reveló el talento oculto de su hija y se llenó de elogios - Chilevisión

La animadora Millaray Viera publicó un registro en el que su hija Julieta muestra su habilidad en la música, desatando una ola de reacciones entre los usuarios.

Millaray Viera sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que su hija Julieta mostró su especial talento musical.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de TV difundió un registro en el que la joven de 17 años despliega toda su habilidad y se luce tocando el piano.

Ella, por su parte, la acompaña en el canto con una cuidada interpretación del tema Driver's License de Olivia Rodrigo.

En la descripción, Viera recordó el mágico momento y escribió: "De cuando mi amada adolescente bajo perfil (en el piano) me enseñaba canciones de adolescentes".

"Amamos a Olivia (Rodrigo)", complementó, haciendo referencia a la artista tras el éxito del álbum Sour (2021).

Las reacciones al posteo no se hicieron esperar y los usuarios y usuarias llenaron de elogios a Julieta, fruto de la relación que tuvo Millaray Viera con el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López.

"Maravilloso el tema, emocionante", "qué hermosa canción y gran talento de ambas" y "te felicito por tener una gran pianista y tu voz hermosa. Es muy talentosa, eso lo lleva en la sangre, a su padre y abuelo (Gervasio)", fueron algunos de los comentarios.

Mira acá el registro: