“Hace peligrar tu vida”: Millaray Viera compartió inquietante reflexión tras diagnóstico médico - Chilevisión

30/09/2025 10:09

“Hace peligrar tu vida”: Millaray Viera compartió inquietante reflexión tras diagnóstico médico

La animadora de televisión dio a conocer hace unas semanas que padece de hipertiroidismo. Dentro de los síntomas se incluyen pérdida de peso, intolerancia al calor, nerviosismo y latidos cardíacos rápidos.

Publicado por CHV Noticias

La animadora de televisión Millaray Viera sinceró cuál fue la enfermedad que le fue diagnosticada y, a través de redes sociales, hizo un llamado a visibilizar las complicaciones asociadas a la afección.

Mediante una historia en Instagram, la otrora conductora de Yo Soy comenzó diciendo que "los que tenemos hipertiroidismo somos muchos menos que los que tienen hipotiroidismo. Dos enfermedades completamente diferentes que afectan la misma glándula".

"Y los que hemos sufrido una complicación grave del hipertiroidismo llamada Tormenta tiroidea o crisis tirotóxica somos menos aún. No tomamos Eutirox, sino Thyrosol, no nos falta yodo, porque tenemos lo contrario", explicó.

"En general se nos complica más la salud", continuó. "Nos cuesta más compensar la tiroides y es más peligroso cuando no está controlado", complementó Viera.

La comunicadora, para finalizar, reconoció que sus amigos con el diagnóstico le han solicitado hablar sobre la enfermedad: "Estoy pensándolo seriamente para crear consciencia acerca de esta enfermedad", confesó.

"Es increíble la cantidad de gente que no sabe que la tiroides puede afectarse de diferentes formas y producirte diferentes dificultades e incluso hacer peligrar tu vida", cerró.

Mira la historia a continuación:

