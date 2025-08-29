 Lo que se sabe de la compleja enfermedad de Millaray Viera: Debió ser internada tras crisis - Chilevisión
29/08/2025 19:38

Lo que se sabe de la compleja enfermedad de Millaray Viera: Debió ser internada tras crisis

La comunicadora salió al paso de las preguntas en redes sobre su pérdida de peso y reveló que hace un tiempo padece de una enfermedad autoinmune, incluso estuvo hospitalizada recientemente.

Publicado por CHV Noticias

Millaray Viera reveló este viernes que enfrenta un complejo diagnóstico de salud, por lo que incluso estuvo hospitalizada recientemente.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora puso a disposición la clásica bandeja de preguntas, donde se repitieron consultas sobre su físico.

"¿Por qué estás tan flaca?", le preguntó alguien, y Viera partió diciendo "heavy que tantos me pregunten esto".

La comunicadora explicó que "mientras estaba en Europa me enfermé, tengo una enfermedad autoinmune que me produjo no solo un hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea".

Producto de esto último, estuvo algunos días internada en una clínica de Santiago: "Es nuevo para mí y estoy haciendo todo para recuperarme".

Lo que se sabe de la enfermedad de Millaray Viera

Según detalla el sitio MedlinePlus, el hipertiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que el cuerpo necesita.

Dentro de los síntomas se incluyen pérdida de peso, intolerancia al calor, nerviosismo, latidos cardíacos rápidos y temblores de manos.

En tanto, la tormenta tiroidea es una complicación poco común pero muy peligrosa del hipertiroidismo. Se da cuando los niveles de hormonas tiroideas se disparan de forma extrema y el cuerpo entra en una especie de "sobrecarga".

Los síntomas son mucho más intensos: fiebre alta, ritmo cardíaco muy acelerado, confusión, incluso riesgo vital si no se trata de inmediato en un hospital.

