Millaray Viera respondió a críticas por su físico: Reveló diagnóstico de enfermedad autoinmune - Chilevisión

29/08/2025 12:05

La comunicadora respondió a las preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y aclaró la razón por la que ha bajado de peso durante los últimos meses.

Publicado por CHV Noticias

Millaray Viera salió al paso de las críticas que ha recibido en redes sociales por su físico y reveló que está enfrentando un complejo diagnóstico por una enfermedad autoinmune

La comunicadora hizo una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram en donde se repitió la siguiente pregunta: “¿Por qué estás tan flaca?”

Ante eso la joven decidió reponder a sus seguidores, aunque primero expuso que es “heavy que tantos me pregunten esto”.

La enfermedad que afecta a Millaray Viera

Según explicó la propia Millaray Viera “mientras estaba en Europa me enfermé, tengo una enfermedad autoinmune”.

De acuerdo a la animadora, esto le produjo “no solo hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea (por eso estuve internada)”.

“Es nuevo para mí y estoy haciendo todo para recuperarme. Gracias”, puntualizó.

De acuerdo al sitio de la Universidad de Chile, una tormenta tiroidea es “un hipertiroidismo severo asociado a falla multiorgánica”, y se considera una urgencia que puede poner en riesgo al paciente.

