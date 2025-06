“Mi deber es respetar eso”: Millaray Viera explica por qué no muestra su relación con Jorge Matte - Chilevisión

La animadora entregó detalles sobre su romance con el empresario y explicó la razón por la que ha optado mantener gran parte en privado.

En noviembre del año pasado salió a la luz el romance entre Millaray Viera y Jorge Matte, empresario de la influyente familia Matte.

Desde entonces la animadora ha compartido escasos detalles de su nuevo romance y ha optado por mantenerlo casi en total hermetismo.

Sin embargo, ahora rompió el silencio y explicó la razón por la que no expone a su pareja en sus redes sociales.

“Pasé por primera vez un largo periodo soltera y eso incidió en el proceso del que hablaba. No hay un mejor momento de autoconocimiento que la soltería”, reflexionó en conversación con la Revista Velvet.

Sobre sus romances anteriores, contó que “antes tuve dos relaciones de convivencia muy largas, de seis (con Álvaro López) y ocho años (con Marcelo Díaz), y después tuve una relación puertas afuera que fue medianamente larga, de casi tres”.

”Siento que me hacía falta pasar tiempo sola y fue muy provechoso, me ayudó mucho. Fue un tiempo para observarme, entender qué es lo que quería, que es lo que estaba haciendo mal. Y en ese proceso apareció otra persona”, agregó.

Millaray Viera y su discreto romance

Millaray Viera también contó la razón por la que prefiere no exponer detalles de su relación con Jorge Matte y señaló que se debe a que él “no pertenece a este mundo y que valora mucho su privacidad, su intimidad. Siento que mi deber como pareja es respetar eso”.

“Durante mucho tiempo fui una persona súper reservada de mi intimidad y en algún momento, por diferentes motivos, existió una suerte de apertura en mí por un tiempo determinado”, afirmó sobre las fotos que ha compartido junto a su pareja.

“Uno de mis aprendizajes es que es mejor mantener ciertas cosas para uno, no ponerlas en el foco del escrutinio público. Que yo tenga el poder de compartir lo que me interese, está bien, pero es una cosa muy esporádica. No es que me esté escondiendo, simplemente quiero reservar mi intimidad”, reflexionó.