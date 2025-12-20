Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante - Chilevisión

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretaron alerta roja para la zona

La tarde de este sábado, un incendio forestal al interior del Parque Gabriel Coll en La Serena obligó a activar un llamado a evacuar a la población colindante.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretaron Alerta Roja para la zona y emitieron un mensaje de Activación de Emergencia (SAE) ordenando la evacuación de la Población 18 de Septiembre.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros y equipos de bomberos de La Serena y Coquimbo.

⚠️ ¡Atención! Por instrucción de SENAPRED, se solicita evacuar de manera preventiva a las personas de la Población 17 de Septiembre en el sector La Antena, debido al humo generado por un incendio forestal en el Parque Gabriel Coll. pic.twitter.com/SR3ljVcuG2 — Vecinos La Serena (@vecinoslaserena) December 20, 2025