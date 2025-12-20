 Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante - Chilevisión
Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante
20/12/2025 16:52

Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretaron alerta roja para la zona

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este sábado, un incendio forestal al interior del Parque Gabriel Coll en La Serena obligó a activar un llamado a evacuar a la población colindante. 

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretaron Alerta Roja para la zona y emitieron un mensaje de Activación de Emergencia (SAE) ordenando la evacuación de la Población 18 de Septiembre.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros y equipos de bomberos de La Serena y Coquimbo. 

