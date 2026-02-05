Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto - Chilevisión

La gira oficial tenía fecha de término para este viernes y contemplaba visitas distintas localidades de la región de Aysén y Magallanes. Sin embargo, el mandatario regresará a la capital 24 horas antes de lo previsto.

Aunque estaba programado para este viernes, esta tarde se conoció que el presidente Gabriel Boric adelantó su regreso a Santiago tras su gira por el extremo sur del país.

Por lo tanto, el recorrido por las ciudades más australes de Chile, como Punta Arenas, no se llevará a cabo y en consecuencia la gira oficial terminará al menos 24 horas antes de lo previsto.

"Informamos que el retorno a la ciudad de Santiago se adelantará para mañana jueves 5 de febrero tras la actividad de firma del Plan Nacional de Zonas Extremas y promulgación de la Ley de Sistemas Medianos", señaló Presidencia.

La firma, añadieron, contempló iniciativas de inversión orientadas a "reducir brechas estructurales de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo con el resto del país" y también "inequidades territoriales internas" de la región.

“El nuevo plan se extiende por 10 años hasta el 2036 con un costo estimado de 1,6 billones de pesos, eso es muchísima plata que cuesta incluso dimensionarla. Esto, para que se hagan una idea, es 300% mayor que el plan anterior que funcionó desde el 2014 al 2025”, subrayó destacó.



De esta forma, el mandatario esta jornada volverá a Santiago y retomaría sus actividades en La Moneda. Desde su equipo no han informado los motivos que llevaron alrepentino cambio de planes.