“Tú eres libre...”: El cruce de Jordi Castell y Paty Maldonado tras polémica con Trini Cerda - Chilevisión

05/02/2026 15:45

“Tú eres libre...”: El cruce de Jordi Castell y Paty Maldonado tras polémica con Trini Cerda

El fotógrafo no dejó pasar los comentarios de la panelista sobre la comunidad trans. "Existen distintos tipos de hombres y mujeres", emplazó en vivo.

Publicado por CHV Noticias

Jordi Castell y Patricia Maldonado protagonizaron una discusión en vivo, luego de los cuestionados dichos de la panelista contra Trinidad Cerda y la comunidad trans.

Todo ocurrió en el programa Tal Cual de TV+, cuando en el panel se discutía sobre la supuesta "hipersensibilidad" de la sociedad actual

"Una mujer trans no pretende ser una mujer común y corriente porque tiene conciencia ella misma que es una mujer trans (...) Existen distintos tipos de hombres y distintos tipos de mujeres", señaló Castell.

Ante esto, Maldonado interrumpió al fotógrafo para decir "existen distintos tipos, pero es un sólo género".

"Usted haga lo que quiera. Yo no sé por qué se armó una discusión, es más fácil que 2+2", insistió la cantante. "No estoy en contra de tu opción; muy por el contrario, tú eres libre. Tú te percibes y eso está perfecto, pero no lo eres", agregó Maldonado.

El tenso cruce de Jordi Castell y Paty Maldonado

Lejos de terminar la discusión, Maldonado comentó: "Yo no doy explicaciones, a los únicos que les he pedido disculpas son a mis padres"

En ese contexto, la panelista se dirigió a Jordi: "Tú eres dueño de hacer de tu vida lo que quieras, ahora se metió la liga de estos grupos de homosexuales (...) Trabajo con homosexuales, con transformistas, no sé para qué se meten".

"La comunidad LGBTIQ+ también incluye a la población trans", puntualizó Castell. "Bueno, me importa un...", lanzó después Paty.

Más adelante, el comunicador indicó que "si tú mañana me dices que te llamas Raúl, yo te voy a decir Raúl, aunque yo pienso que no naciste Raúl".

