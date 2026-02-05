 ¿Quién es Geraldine Muñoz? La carismática bailarina que brilló con Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Ejército y PDI encuentran cuerpo en río biobío y podría corresponder a adulto mayor desaparecido El desgarrador mensaje de madre de chileno detenido por el ICE: “Lo esperé todo el día...” En pleno verano: Autoridades prohíben el baño de mar en playas de Concón y Algarrobo por fragata portuguesa ¿Qué es un shock anafiláctico? El problema médico que tiene internada a la exprimera dama Marta Larraechea Pdte. Boric cancela gira en el extremo sur y adelanta regreso 24 horas antes de lo previsto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/02/2026 15:49

¿Quién es Geraldine Muñoz? La carismática bailarina que brilló con Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile

La joven acompañó al actor durante los cuatro meses de competencia y se convirtieron en una de las parejas más sólidas en la pista de baile, consiguiendo el segundo lugar de la temporada.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Gabriel Urzúa fue de una de las revelaciones de la temporada de Fiebre de Baile y consiguió destacar en la pista junto a su bailarina Geraldine Muñoz.

La joven se posicionó como una de las bailarinas más queridas por el público con un sobresaliente desempeño en los cuatro meses de competencia.

Tanto así que junto a Gariel Urzúa lograron el segundo lugar con un 28% de apoyo en la votación popular. 

¿Quién es Geraldine Muñoz?

Geraldine Muñoz es una bailarina de 28 años que hizo su debut en televisión en 2018, participando en el programa Rojo, el color del talento.

En cuanto a su vida privada, suele ser reservada con los detalles, pero se sabe que se encuentra en pareja con Felipe Galindo, cantante a quien conoció en Rojo y a quien le dedicó palabras durante su paso por Fiebre de Baile. 

También ha cultivado su perfil como influencer y creadora de contenido en redes sociales, sumando más de 260 mil en su cuenta de Instagram.

La joven participó en las útlimas generaciones del programa de talentos y consiguió llegar a la final en dos ocasiones, ganando el segundo y tercer lugar.

Geraldine Muñoz tiene participaciones en espacios ligados a la danza como el Festival de Viña del Mar y participación en videoclips de cantantes urbanos como Standly, Ak4:20, Cris Mj y Marcianeke.

Incluso el año pasado tuvo una aparición como en el programa de citas de Chilevisión, Amor a Ciegas, donde tenía que cumplir el rol de mesera restaurante del chef Yann Yvin. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Marzo 2026: Esto debes hacer para obtenerlo en febrero y recibir el monto duplicado

Lo último

Lo más visto

Cony Capelli reaccionó al triunfo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Desató ola de comentarios

A través de Instagram, la ganadora de Gran Hermano felicitó a la influencer tras obtener el primer lugar del programa.

05/02/2026

Familia de Marta Larraechea habla por primera vez tras ser internada: Actualizaron su estado de salud

Los hijos de la esposa del expresidente Eduardo Frei entregaron una actualización sobre el estado de su madre, quien permanece internada en la Clínica Alemana producto de un shock anafiláctico severo a raíz de una picadura de abeja.

05/02/2026

El inesperado gesto de Raquel Argandoña a Naya Fácil en Fiebre de Baile: Desató fuerte reacción del público

La presidenta del jurado pidió un momento en plena final de la competencia de baile en el Movistar Arena para reconocer el trabajo de la influencer a nivel nacional.

05/02/2026

Skarleth Labra arrasó: Estos fueron todos los porcentajes de la final de Fiebre de Baile

Princesa Alba, Gabriel Urzúa y Faloon Larraguibel también avanzaron a la instancia final y quedaron en el podio repartiéndose los votos del público.

05/02/2026