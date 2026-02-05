¿Quién es Geraldine Muñoz? La carismática bailarina que brilló con Gabriel Urzúa en Fiebre de Baile - Chilevisión

La joven acompañó al actor durante los cuatro meses de competencia y se convirtieron en una de las parejas más sólidas en la pista de baile, consiguiendo el segundo lugar de la temporada.

Gabriel Urzúa fue de una de las revelaciones de la temporada de Fiebre de Baile y consiguió destacar en la pista junto a su bailarina Geraldine Muñoz.

La joven se posicionó como una de las bailarinas más queridas por el público con un sobresaliente desempeño en los cuatro meses de competencia.

Tanto así que junto a Gariel Urzúa lograron el segundo lugar con un 28% de apoyo en la votación popular.

¿Quién es Geraldine Muñoz?

Geraldine Muñoz es una bailarina de 28 años que hizo su debut en televisión en 2018, participando en el programa Rojo, el color del talento.

En cuanto a su vida privada, suele ser reservada con los detalles, pero se sabe que se encuentra en pareja con Felipe Galindo, cantante a quien conoció en Rojo y a quien le dedicó palabras durante su paso por Fiebre de Baile.

También ha cultivado su perfil como influencer y creadora de contenido en redes sociales, sumando más de 260 mil en su cuenta de Instagram.

La joven participó en las útlimas generaciones del programa de talentos y consiguió llegar a la final en dos ocasiones, ganando el segundo y tercer lugar.

Geraldine Muñoz tiene participaciones en espacios ligados a la danza como el Festival de Viña del Mar y participación en videoclips de cantantes urbanos como Standly, Ak4:20, Cris Mj y Marcianeke.

Incluso el año pasado tuvo una aparición como en el programa de citas de Chilevisión, Amor a Ciegas, donde tenía que cumplir el rol de mesera restaurante del chef Yann Yvin.