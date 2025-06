¿Qué fue de Geraldine Muñoz? La ex bailarina de Rojo que ahora cumple especial rol en Amor a Ciegas - Chilevisión

La joven debutó en 2018 en televisión, siendo una de las participantes más queridas y destacadas de Rojo, el color del talento. Este año volvió a la pantalla a través del programa de citas de Chilevisión.

Geraldine Muñoz fue una de las participantes más destacadas de las últimas generaciones del programa Rojo, donde también emergieron figuras como Emilia Dides, Juan Francisco Matamala, Chantal Gayoso y Paloma Mami, entre otras.

La joven debutó en televisión en 2018 en el espacio de talentos, destacando por su carisma, talento y aplaudidas coreografías que la llevaron a dos galas finales, donde obtuvo un segundo y tercer lugar en dos instancias diferentes.

Tras el término del programa, Geraldine siguió vinculada a la danza y la televisión: Participó en Aquí Se Baila (Canal 13) y ha formado parte del cuerpo de baile del Festival de Viña del Mar. Además, protagonizó algunos videoclips de cantantes urbanos como Standly, Ak4:20, Cris Mj y Marcianeke.

También tiene una faceta de influencer en redes sociales, acumulando más de 160 mil seguidores en TikTok y otros 210 mil en Instagram.

Actualmente, mantiene una relación amorosa con el cantante Felipe Galindo, a quien conoció cuando ambos participaban en Rojo.

El presente de Geraldine Muñoz en Amor a Ciegas

Geraldine Muñoz ahora se luce como una de las meseras del programa de citas de Chilevisión, Amor a Ciegas. La bailarina de 27 años atiende a las parejas que llegan al restaurante del chef Yann Yvin en Monticello.

En una reciente entrevista con LUN, Muñoz señaló que “me llamaron con esta propuesta para grabar un programa piloto al día siguiente del Festival” y “lo encontré súper entretenido, así que dije que sí”.

“Al principio me costaba un poco porque es todo muy nuevo para mí”, reconoció, por lo que una de sus compañeras, ya con experiencia como mesera, le ha capacitado en esa materia.

Según ella, el momento más complicado es cuando tiene que hacer la siguiente pregunta en las mesas: “¿Quién va a pagar la cuenta?“, calificándolo como ”el peak de la cita".

Ante esta interrogante, la joven se ha llevado más de una sorpresa. “Hay veces que la respuesta es súper veloz, alguien invita muy rápido; como hay veces que hay un silencio súper incómodo”, señaló.

Incluso, la ex finalista de Rojo reveló que en una grabación una de las parejas le dejó $10.000 de propina. “Eso quiere decir que atendí perfecto, pero no me las dejé para mí”, aseguró.