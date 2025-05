“Me llega un olor…”: El video del incómodo momento de Emilia Dides y Sammis Reyes en pleno vuelo - Chilevisión

Sammis Reyes compartió en sus redes sociales el video de un insólito momento que vivió junto a Emilia Dides a bordo de un vuelo.

En el registro se muestra el particular actuar del pasajero del asiento de atrás de la miss, y que generó reacciones en redes sociales.

El incómodo momento de Sammis Reyes y Emilia Dides

Según compartió el deportista en su cuenta de TikTok Dides, estaba en su celular cuando sintió un golpe que vino de la parte de atrás de su asiento.

En las imágenes se ve como el pasajero de atrás tiene posicionado su pie en el apoyabrazos del asiento de la modelo.

“Esto es una falta de respeto a mi metro cuadrado”, reclamó Emilia, riéndose de la situación.

De igual manera, la miss agregó: “Me llega más encima un olor”.

En la descripción del video, Reyes reveló que la persona “para más remate después se enojó con nosotros”, generando debate en los comentarios de la publicación.

En tanto que en TikTok, los seguidores de ambos comentaron que "pero Sammis, bastaba con que te pararas para que viera a quien se enfrentaba", "yo con mi 1,65 de estatura me paro y le digo que si puede sacar su pie de hay porque a mi mujer le molesta, me imagino que tu lo hiciste así", "Sammis, ¿un hombre que no resuelve?" y "Se lo toma con humor. Me encanta la Emi, aunque es una Diva es super sencilla".