“Te vi brillar como nunca”: Cristián Sánchez dedicó tiernas palabras a Diana Bolocco tras Fiebre de Baile - Chilevisión

 "Te vi brillar como nunca": Cristián Sánchez dedicó tiernas palabras a Diana Bolocco tras Fiebre de Baile
05/02/2026 14:25

“Te vi brillar como nunca”: Cristián Sánchez dedicó tiernas palabras a Diana Bolocco tras Fiebre de Baile

El animador destacó la resiliencia de su esposa, la animadora de Chilevisión, luego de brillar en la gala final del programa a pocos días de la muerte de su madre. "Fueron 4 meses extenuantes, pero te vi brillar como nunca", escribió.

Publicado por CHV Noticias

Una emotiva publicación fue la que dedicó Cristián Sánchez a su esposa, la animadora Diana Bolocco, luego de conducir la gran final de la primera temporada de Fiebre de Baile, a pocos días de la muerte de su madre.

Rose Marie Fonck Assler, madre de la conductora de Chilevisión y de su hermana, Cecilia Bolocco, falleció el pasado 17 de enero tras un delicado estado de salud y padecer cáncer de mama.

Ahora, luego de ausentarse por algunos capítulos, en los cuales fue reemplazada por Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, la animadora fue una de las grandes protagonistas de la noche gracias a su incuestionable destreza, carisma y espotaneidad.

El tierno reconocimiento de Cristián a Diana

"La rompiste a pesar de que tú estabas rota", destacó su marido en Instagram. "Demostraste talento, carisma, simpatía, ángel y un profesionalismo a toda prueba… fueron cuatro meses extenuantes, pero te vi brillar como nunca".

Continuó: "Con un manejo único… como la número 1 que eres!!! Te ganaste el cariño del público y de cada uno de los participantes", para luego subrayar su resiliencia en medio de su complejo arranque de año.

"Incluso en momentos tan duros como la muerte de tu mamá, demostraste un coraje y valentía únicos… no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres la mejor!!!! Te mereces todo!!!! Te quiero con todo", cerró Sánchez.

Mira la publicación a continuación:

