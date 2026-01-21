 “Querías lo mejor para tu hija”: Cristián Sánchez emocionó a Diana Bolocco con mensaje por su mamá - Chilevisión
Minuto a minuto
“Entró a operación”: Papá actualizó estado de salud de su hijo héroe que salvó a su mamá y hermanas “Me tiene sin cuidado”: Jaime Campos respondió al Partido Radical por su llegada al gobierno de Kast Acogen querella contra Sharp: Contraloría detectó casi $18 mil millones sin rendición de cuentas “Aquí hay terroristas”: Alcalde de Concepción confirmó disparos a bomberos que combatían incendios Gabinete de José Antonio Kast: Estas son las edades de sus ministras y ministros
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/01/2026 08:04

“Querías lo mejor para tu hija”: El sentido mensaje de Cristián Sánchez que emocionó a Diana Bolocco

A través de Instagram, el animador de televisión despidió a su suegra Rose Maria Fonck, quien falleció a los 90 años. "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar", expresó.

Publicado por CHV Noticias

Cristián Sánchez publicó un emotivo mensaje dedicado a su suegra, Rose Maria Fonck, quien falleció a los 90 años tras complicaciones de salud debido a un cáncer.

A través de Instagram, el esposo de Diana Bolocco partió diciendo: "Lolita querida, cómo te vamos a echar de menos. No sabes lo difícil que es escribir estas líneas. Estamos tristes, muy tristes".

"Es que te hiciste insustituible, fundamental. Es durísimo ver a la Diana cómo se quiebra (varias veces al día) diciendo 'se me fue mi mamita linda' y se pone a llorar", expresó.

El animador de televisión destacó en Fonck su "bondad sin límites", "humor único", "energía inagotable" y "amor por los demás".

Cristián Sánchez recordó primer encuentro con su suegra

En la misma publicación, Sánchez recordó su primer encuentro en persona con la mamá de Diana Bolocco.

"Nunca voy a olvidar ese primer día cuando nos conocimos: Te fui a saludar, me acerco para darte un beso y tú solo me diste la mano y me dijiste 'hola, ¿cómo está?'. Ufffff, ahí supe que la tendría difícil", declaró.

"Pero te entiendo, querías lo mejor para tu hija", acató Cristián, y luego indicó: "Me diste la oportunidad de demostrártelo… y ahí bajaste todas tus barreras y fuiste puro amor, tal como fue toda tu vida".

"Amor por don Enzo (su esposo), por tus hijos, por tus nietos, tu nuera, tus yernos y toda persona que se te acercara. Es que tu amor era sin límites, sin medida, tal como yo quiero a tu hija", agregó.

Al final del mensaje, el comunicador sentenció: "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar. De verdad, descansa en paz, porque pucha que te lo mereces".

Tras la publicación, Diana y Cecilia Bolocco valoraron las palabras de cariño del animador. "Mi querido Cris, qué manera más bella y perfecta para describirla!!!! Sembró amor y bondad en cada uno con una sutileza y sencillez que ahora el vacío se hace inmenso", comentó la ex Miss Universo.

En tanto, la animadora de Fiebre de Baile expresó: "Así mismo era mi mamá. La describiste a la perfección. Es un dolor inmenso".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Lo último

Lo más visto

José Antonio Kast presenta su gabinete: Revisa la lista completa de ministros y ministras

El presidente electo dio a conocer los nombres de los 24 secretarios de Estado que integrarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

20/01/2026

“Dinámica de secta”: Formalizan a 2 padres acusados de abusar y maltratar a sus 9 hijos en Valparaíso

Tras una denuncia hecha por familiares, la Brigada de Homicidios de la PDI logró realizar a mediados de enero la detención de los acusados. El tribunal fijó 60 días para la investigación.

21/01/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

20/01/2026

Niño de 10 años lucha por su vida tras salvar a su madre en Penco: Fue clave en rescate de mellizas

Martín, hermano de las mellizas rescatadas por bomberos, se mantiene hospitalizado tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo.

20/01/2026