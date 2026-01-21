“Querías lo mejor para tu hija”: Cristián Sánchez emocionó a Diana Bolocco con mensaje por su mamá - Chilevisión

A través de Instagram, el animador de televisión despidió a su suegra Rose Maria Fonck, quien falleció a los 90 años. "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar", expresó.

Cristián Sánchez publicó un emotivo mensaje dedicado a su suegra, Rose Maria Fonck, quien falleció a los 90 años tras complicaciones de salud debido a un cáncer.

A través de Instagram, el esposo de Diana Bolocco partió diciendo: "Lolita querida, cómo te vamos a echar de menos. No sabes lo difícil que es escribir estas líneas. Estamos tristes, muy tristes".

"Es que te hiciste insustituible, fundamental. Es durísimo ver a la Diana cómo se quiebra (varias veces al día) diciendo 'se me fue mi mamita linda' y se pone a llorar", expresó.

El animador de televisión destacó en Fonck su "bondad sin límites", "humor único", "energía inagotable" y "amor por los demás".

Cristián Sánchez recordó primer encuentro con su suegra

En la misma publicación, Sánchez recordó su primer encuentro en persona con la mamá de Diana Bolocco.

"Nunca voy a olvidar ese primer día cuando nos conocimos: Te fui a saludar, me acerco para darte un beso y tú solo me diste la mano y me dijiste 'hola, ¿cómo está?'. Ufffff, ahí supe que la tendría difícil", declaró.

"Pero te entiendo, querías lo mejor para tu hija", acató Cristián, y luego indicó: "Me diste la oportunidad de demostrártelo… y ahí bajaste todas tus barreras y fuiste puro amor, tal como fue toda tu vida".

"Amor por don Enzo (su esposo), por tus hijos, por tus nietos, tu nuera, tus yernos y toda persona que se te acercara. Es que tu amor era sin límites, sin medida, tal como yo quiero a tu hija", agregó.

Al final del mensaje, el comunicador sentenció: "No tengas dudas, a la Diana amor no le va a faltar. De verdad, descansa en paz, porque pucha que te lo mereces".

Tras la publicación, Diana y Cecilia Bolocco valoraron las palabras de cariño del animador. "Mi querido Cris, qué manera más bella y perfecta para describirla!!!! Sembró amor y bondad en cada uno con una sutileza y sencillez que ahora el vacío se hace inmenso", comentó la ex Miss Universo.

En tanto, la animadora de Fiebre de Baile expresó: "Así mismo era mi mamá. La describiste a la perfección. Es un dolor inmenso".