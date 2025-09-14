 “No eres mi papá”: Hijo de Diana Bolocco reveló desconocido episodio con Cristián Sánchez - Chilevisión
14/09/2025 17:02

“No eres mi papá”: Hijo de Diana Bolocco reveló desconocido episodio con Cristián Sánchez

Diego Cisternas, hijo de Diana Bolocco, recordó una chistosa vivencia que tuvo con Cristián Sánchez cuando apenas tenía 3 años.

Publicado por Gabriela Valdés

Diego Cisternas, hijo de Diana Bolocco, fue el más reciente invitado de "Hasta que el pódcast nos separ"e, espacio que la periodista conduce junto a Cristián Sánchez.

En la charla, el joven de 22 años compartió una particular experiencia que protagonizó junto al animador.

"Tú no eres mi papá"

El joven comenzó relatando que en ese momento "tenía 3, 4 años. Cristián venía recién integrándose a la familia, recién, de hecho, no era oficial ni siquiera todavía, yo creo. Y estábamos en la casa si no me equivoco una vez".

"Y algo me estaba diciendo, me estaba retando, llamando la atención. Qué feo, la media perso, recién llegando a la casa y llamándome la atención. Desubicado igual", agregó entre risas.

En esa línea, el joven indicó que "le dije con mi tremenda sutileza y muy amoroso de mi parte: 'Qué me retas tú si no eres mi papá' ¿Y qué? Sí, es verdad".

Cristián Sánchez: "Quedé sin respuesta"

En ese momento, Cristián Sánchez admitió que la situación lo dejó completamente impactado.
 
"Y lo peor es que me dejaste sin respuesta. O sea, imagínate, un cabro de 3 años que llega y dice 'tú no puedes retarme porque no eres mi papá'", agregó el comunicador.
 
En esa línea, agregó que: "Y yo quedé sin respuesta y lo único que hice fue irme. Sí, me fui, me fui de la casa. Te lo juro. Me fui con una pena".
 
En tanto, Diana señaló a su hijo: "Y eso que tú eres el niño más cariñoso del mundo. Digo, ¿qué te pasó?".
 
"Me estaba retando, qué se cree", contestó Cisternas entre risas.

