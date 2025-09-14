“No eres mi papá”: Hijo de Diana Bolocco reveló desconocido episodio con Cristián Sánchez - Chilevisión

Diego Cisternas, hijo de Diana Bolocco, fue el más reciente invitado de "Hasta que el pódcast nos separ"e, espacio que la periodista conduce junto a Cristián Sánchez.
En la charla, el joven de 22 años compartió una particular experiencia que protagonizó junto al animador.
"Tú no eres mi papá"
El joven comenzó relatando que en ese momento "tenía 3, 4 años. Cristián venía recién integrándose a la familia, recién, de hecho, no era oficial ni siquiera todavía, yo creo. Y estábamos en la casa si no me equivoco una vez".
"Y algo me estaba diciendo, me estaba retando, llamando la atención. Qué feo, la media perso, recién llegando a la casa y llamándome la atención. Desubicado igual", agregó entre risas.
En esa línea, el joven indicó que "le dije con mi tremenda sutileza y muy amoroso de mi parte: 'Qué me retas tú si no eres mi papá' ¿Y qué? Sí, es verdad".
Cristián Sánchez: "Quedé sin respuesta"