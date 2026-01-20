El emotivo mensaje de Fiebre de Baile a Diana Bolocco tras fallecimiento de su madre: “Te queremos mucho” - Chilevisión

Juan Pablo Queraltó estuvo a cargo de la animación de este lunes en el estelar de Chilevisión y dedicó unos minutos para dirigirse a la conductora. "Un beso y un abrazo a la distancia", expresó.

Fiebre de Baile inició la emisión de este lunes de una manera distinta. Juan Pablo Queraltó, quien estuvo a cargo de la animación, dedicó emotivas palabras para la anfitriona del espacio, Diana Bolocco.

El periodista partió su mensaje enviándole un afectuoso saludo a los damnificados por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, invitando a los televidentes a participar de las campañas de apoyo a los afectados.

Asimismo, el conductor de Sabingo no dejó pasar la reciente muerte de la madre de Diana, Rose Marie Fonck.

“Queremos enviarle un abrazo gigante a nuestra compañera y amiga Diana Bolocco, que ha sufrido la pérdida de su madre, Rose Marie Fonck. Diana, te queremos mucho", partió diciendo.

Luego, señaló: "Esperamos muy pronto regreses a este lugar, a este estudio que tanto, tanto disfrutas”.

“Un beso enorme a ti, a toda tu familia, a tus hermanos, en nombre de tus compañeros, en nombre de tu equipo y en nombre también de tus amigos. Te queremos mucho, Diana, un beso y un abrazo a la distancia”, agregó el periodista.

La pérdida familiar que enluta a la familia Bolocco

El pasado sábado, Diana Bolocco informó el fallecimiento de su madre, quien atravesaba un complejo estado de salud debido a un cáncer.

Fue a través de Instagram que la animadora de Fiebre de Baile informó de la sensible pérdida: "Vuela alto mamita linda".

En diciembre pasado, la animadora ya había advertido que “mi mamá está pasando por un periodo complejo, sí... Ha sido duro, ha sido super difícil".

Nacida en 1935, el 13 de diciembre de 1959 Rose Marie Fonck, se casó con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi y juntos formaron familia junto a sus cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.