Quién es Rose Marie Fonck Assler, madre de Diana y Cecilia Bolocco - Chilevisión

14/01/2026 12:19

Quién es Rose Marie Fonck Assler, madre de Diana y Cecilia Bolocco

La mamá de la conductora de Fiebre de Baile y de la ex miss Mundo cumplió hace poco 90 años en medio de la preocupación por su estado de salud. 

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante los últimos meses la familia Bolocco ha atravesado delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

La mamá de Diana y Cecilia Bolocco cumplió hace poco 90 años en medio de preocupación por su estado. 

“Mi mamá está pasando por un periodo complejo, sí... Ha sido duro, ha sido super difícil; mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y mi mamá es grande, cumplió 90 años ayer, está delicada de salud”, confesó la animadora de Fiebre de Baile en diciembre. 

¿Quién es Rose Marie Fonck Assler?

Rose Marie Fonck Assler es la madre de la animadora Diana Bolocco y la exMiss Universo Cecilia Bolocco. A diferencias de sus hijas, ella ha optado por un perfil alejado de los medios con muy pocas apariciones públicas.

Nació en 1935 y en diciembre pasado cumplió 90 años de edad en medio de preocupación de sus familiares por su delicado estado de salud. 

El 13 de diciembre de 1959 se casó con el empresario con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi.

Juntos formaron familia junto a sus cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

En 1986 Fonck y su familia sufrieron un duro golpe con el fallecimiento de Rodrigo Bolocco, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.

Durante los últimos años la salud de Rose Marie Fonck ha sido motivo de preocupación para su familia debido a que ha enfrentado el diagnóstico de cáncer de mama en tres oportunidades.

