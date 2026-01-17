“Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años - Chilevisión

Durante los últimos meses la familia Bolocco atravesó delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

La mañana de este sábado Diana Bolocco comunicó el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck, quien atravesaba un complejo estado de salud debido a un cáncer.

Fue a través de Instagram que la animadora de Fiebre de Baile informó de la sensible perdida: "Vuela alto mamita linda".

La noticia fue acompañada por una íntima fotografía en la que se aprecia la mano de su madre, de 90 años, sostenida por otras personas que la acompañaban.

En diciembre la animadora ya había advertido que “mi mamá está pasando por un periodo complejo, sí... Ha sido duro, ha sido super difícil".

Nacida en 1935, el 13 de diciembre de 1959 Rose Marie Fonck, se casó con el empresario con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi y juntos formaron familia junto a sus cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

En 1986 Fonck y su familia sufrieron un duro golpe con el fallecimiento de Rodrigo Bolocco, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.