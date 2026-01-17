 “Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años - Chilevisión
Minuto a minuto
“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda ¿Algas nocivas o falta de oxígeno? Investigan masiva mortandad de peces en el Lago Vichuquén “Amigos políticos, alguna vez hagan...”: El potente llamado de Carlos Caszely por deuda de isapre Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal “No fueron los 700 millones...”: Amparo Noguera rompió el silencio tras estafa y pidió respeto por su privacidad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/01/2026 07:10

“Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años

Durante los últimos meses la familia Bolocco atravesó delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

La mañana de este sábado Diana Bolocco comunicó el fallecimiento de su madre, Rose Marie Fonck, quien atravesaba un complejo estado de salud debido a un cáncer.

Fue a través de Instagram que la animadora de Fiebre de Baile informó de la sensible perdida: "Vuela alto mamita linda".

La noticia fue acompañada por una íntima fotografía en la que se aprecia la mano de su madre, de 90 años, sostenida por otras personas que la acompañaban.

En diciembre la animadora ya había advertido que “mi mamá está pasando por un periodo complejo, sí... Ha sido duro, ha sido super difícil". 

Nacida en 1935, el 13 de diciembre de 1959 Rose Marie Fonck, se casó con el empresario con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi y juntos formaron familia junto a sus cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

En 1986 Fonck y su familia sufrieron un duro golpe con el fallecimiento de Rodrigo Bolocco, quien perdió la vida en un trágico accidente automovilístico.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

Muere a los 76 años recordado cantante de la Nueva Ola y Sábado Gigante: Doctor Ugarte lo confirmó

Osvaldo Díaz se hizo conocido en la década de los 70 cuando fue parte de diversos programas de televisión y festivales de música. "Ternura", "Los carasucias" y "Reflexiones" son algunas de sus canciones más recordadas.

16/01/2026

“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda

En el escrito, esta mujer asegura que nunca robaron al pato y solo lo trasladaron de lugar para que pudiese encontrar a su madre porque quería salir de la laguna y podía ser lastimado.

16/01/2026

Caso Hugo Larrosa: Empresario condenado por abusos a trabajador habría huido del país tras fallo legal

CHV Noticias conversó Juan Pablo López, abogado de la víctima, y quien mantiene una medida precautoria sobre los bienes de Larrosa para lograr efectuar el pago determinado por la justicia.

16/01/2026

Ampliaron su detención: ¿Quiénes son los dos detenidos por el crimen de parvularia en el Biobío?

La Fiscalía los acusa de femicidio no íntimo, puesto que no hay indicios de algún tipo de relación previa entre víctimarios y la víctima.

15/01/2026