“Hubo algo bonito”: Miguelo sorprendió tras confirmar romance con Cecilia Bolocco en su juventud - Chilevisión

19/12/2025 15:04

“Hubo algo bonito”: Miguelo sorprendió tras confirmar romance con Cecilia Bolocco en su juventud

El cantante aseguró que se trató de algo breve, pero los recuerdos bonitos perduran, por lo que mantienen una relación cordial.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Miguelo sorprendió al revelar un fugaz romance que mantuvo con Cecilia Bolocco al comienzo de su carrera como cantante, cuando ambos estaban en plena juventud.

El artista admitió que había sido Diana Bolocco quien comentó brevemente este episodio de sus vidas en el extinto programa Vértigo y reiteró en que respeta mucho tanto a Cecilia como a su familia.

Miguelo confirmó romance con Cecilia Bolocco

“Ella tiene una familia maravillosa, su mamá, su papá, su hermana (…) Ella era muy joven, yo con más de 20, nos hicimos amigos, estuvimos un tiempo como amigos, pero no más allá el asunto”, comentó Miguelo en conversación con La Hora.

En esa misma línea, Sergio Marabolí le mencionó que sabía de fuentes muy cercanas que había sido un romance como tal, con besos incluidos, a lo que Miguelo respondió: “Yo respeto mucho a la Cecilia y su vida. Hubo algo bonito de atracción mutua, pero nada más que eso”.

Respecto de las razones por las cuales el romance terminó, el artista comentó: “No tengo idea. Yo estaba en otra, con mis dos negocios en esa época y yo estaba muy ocupado (…) Con el tiempo uno se topa, uno se saluda, porque son muy bonitos recuerdos”.

Finalmente, Miguelo explicó que este fugaz romance comenzó antes de que Cecilia fuese Miss Universo, luego él se casó y admitió verla en el certamen y decir: “¡Wow! Qué increíble la vida, cómo te sorprende”.

