¿Guiño de EEUU a Kast? Reportan que Marco Rubio podría asistir al cambio de mando - Chilevisión

08/02/2026 15:54

¿Guiño de EEUU a Kast? Reportan que Marco Rubio podría asistir al cambio de mando

La administración de Donald Trump alista el envío de su secretario de Estado, Marco Rubio, a la ceremonia que pondrá inicio al gobierno de José Anotnio Kast.

Publicado por CHV Noticias

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos y una de las figuras fuertes de la administración de Donald Trump, podría venir a Chile y asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast el 11 de marzo próximo.

Según La Tercera, la información habría comenzado a circular en el entorno del mandatario electo y habría sido interpretada por Cancillería como una señal al gobierno entrante.

Junto con lo anterior, marcaría un precedente, toda vez que sería la primera ocasión en que asiste el secretario de Estado de Estados Unidos —símil al ministro de Relaciones Exteriores— a esta ceremonia.

Por lo general, añade el citado medio, Estados Unidos suele enviar al secretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, cuestión que ocurrió, por ejemplo, en el traspaso de Sebastián Piñera a Gabriel Boric en 2022.

Solo una vez la delegación norteamericana tuvo un representante de mayor rango. En 2014, Joe Biden, en ese entonces vicepresidente, concurrió al evento. 

La ceremonia está fijada para los días martes 10 y miércoles 11 de marzo, y tendrá lugar tanto en el Congreso en Valparaíso como en La Moneda en Santiago.

