Marco Rubio y liderazgo de Delcy Rodríguez: Es “alguien con quien se puede trabajar” - Chilevisión

A un día del ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el subsecretario de Estado abordó el escenario político que se espera para el futuro de Venezuela.

Durante este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó el escenario político abierto e incierto tras el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

En una entrevista con NBC News, Rubio valoró el trabajo de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó como “fantástica”, pero advirtió que gran parte de sus simpatizantes no se encuentra actualmente en Venezuela.

“María Corina Machado es fantástica, y la conozco desde hace mucho tiempo, pero la realidad inmediata es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela”, afirmó.

Luego de hablar de Machado, Rubio defendió que desde Washington buscan "un futuro brillante para Venezuela, una transición a la democracia". Palabras que van en la línea de lo que mencionó el presidente Donald Trump en la primera rueda de prensa tras el ataque.

Esta vez, el secretario de Estado agregó que Estados Unidos está puesto a “lo que sucederá en las próximas dos o tres semanas, dos o tres meses”, bajo el mandato de la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Asimismo, durante la jornada reafirmó sus dichos indicando que Rodríguez es “alguien con quien se puede trabajar”, a diferencia de Nicolás Maduro, a quien acusó de no respetar ninguno de los acuerdos establecidos con Washington.