FOTOS | Caída de Maduro: Así fue el seguimiento simultáneo de Donald Trump al ataque en Caracas - Chilevisión

A través de su red social, el presidente de Estados Unidos compartió fotografías del momento en que las fuerzas militares concretaban el operativo aéreo en Caracas.

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una serie de fotografías del seguimiento telemático al ataque sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En la galería se puede ver al presidente norteamericano junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades de defensa del país, mientras observan cómo las Fuerzas estadounidenses llevaban a cabo el operativo en cielo caribeño durante la madrugada.

Las imágenes del seguimiento de Donald Trump a la captura de Nicolás Maduro