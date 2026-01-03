 FOTOS | Caída de Maduro: Así fue el seguimiento simultáneo de Donald Trump al ataque en Caracas - Chilevisión
03/01/2026 16:45

FOTOS | Caída de Maduro: Así fue el seguimiento simultáneo de Donald Trump al ataque en Caracas

A través de su red social, el presidente de Estados Unidos compartió fotografías del momento en que las fuerzas militares concretaban el operativo aéreo en Caracas.

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió una serie de fotografías del seguimiento telemático al ataque sobre Caracas y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. 

En la galería se puede ver al presidente norteamericano junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y otras autoridades de defensa del país, mientras observan cómo las Fuerzas estadounidenses llevaban a cabo el operativo en cielo caribeño durante la madrugada. 

Las imágenes del seguimiento de Donald Trump a la captura de Nicolás Maduro 

