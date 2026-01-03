 Minuto a minuto: Así fue la cronología de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela - Chilevisión
Minuto a minuto
Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” Kast valora caída de Maduro y califica su captura como “una gran noticia para la región” Pdte. Boric condena ataques en Venezuela: “La crisis debe resolverse mediante el diálogo” “Nos vamos de Chile”: Venezolanos celebran en Santiago la caída del régimen de Nicolás Maduro Ministra Aguilera sale al paso de críticas por cirugía a su madre: “Descarto algún tipo de privilegio”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/01/2026 12:06

Minuto a minuto: Así fue la cronología de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó detalles sobre cómo se dio la operación que acabó con el líder del régimen arrestado.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Estados Unidos perpetró una serie de ataques en Venezuela y capturó al líder del régimen Nicolás Maduro.

Con el pasar de las horas se han continuado conociendo antecedentes sobre la operación, lo que permite establecer cómo ocurrieron los hechos minuto a minuto.

Cronología de la captura de Nicolás Maduro y los ataques estadounidenses en Venezuela

  • 03:30 am (hora de Chile; 2:30 am en Venezuela): Se reportan varios aviones sobrevolando en Caracas. En redes sociales comienzan a difundirse registros en los que se ven y se oyen explosiones.
  • 04:40 am (hora de Chile; 3:40 am en Venezuela): Cerca de una hora después, el presidente colombiano Gustavo Petro alerta de la situación en X.

  • 04:40 am (hora de Chile; 3:40 am en Venezuela): Casi en paralelo, el régimen venezolano denuncia la agresión militar de Estados Unidos y emite un comunicado declarando estado de conmoción exterior.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Caída de Nicolás Maduro: Estos son los delitos por los que será juzgado en EEUU

Lo último

Lo más visto

En buzo y esposado: Trump publica foto de Nicolás Maduro arrestado tras bombardeo en Caracas

El líder del régimen venezolano fue arrestado por personal de la Delta Force de Estados Unidos durante la madrugada del sábado.

03/01/2026

Donald Trump entrega detalles de la captura de Nicolás Maduro y su esposa: “Les encantó”

Trump aseguró que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, tras una operación ejecutada durante la madrugada.

03/01/2026

VIDEO | Bombardeo en Venezuela: Revelan imágenes del ataque de EEUU a Caracas

Revelan imágenes del ataque de EEUU a Venezuela durante la madrugada este sábado. La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro.

03/01/2026

EXCLUSIVO | Así está Caracas tras captura de Nicolás Maduro: Venezolano relata horas de tensión

Luis Carlos Parada, periodista venezolano entregó un testimonio exclusivo de las horas de tensión que se viven en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro del poder.

03/01/2026