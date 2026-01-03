Minuto a minuto: Así fue la cronología de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela - Chilevisión

06:30 am (hora de Chile; 5:30 am en Venezuela): A través de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma los ataques y afirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores "fueron capturados y sacados" del país.

Basado en esos horarios estimados, la captura de Maduro ocurrió entre las 3 y las 5 de la mañana en Venezuela. Aunque en un comienzo no se conoció el lugar exacto ni otros detalles de la detención, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el encargado de compartir algunos datos.

En una entrevista con Fox News, el mandatario norteamericano confirmó que el arresto se produjo en la casa del líder del régimen y que estuvo a cargo de la US Delta Force, una fuerza militar de élite.

"Él estaba en una casa, su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas las puertas; intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró", aseguró.

Tras ser detenidos, detalló Trump en un mensaje en Truth Social, fueron "sacados del país".

Con posterioridad, confirmó su traslado en el buque Iwo Jima con destino a Nueva York, donde enfrentarán cargos por "conspiración narcoterrotista", entre otros.