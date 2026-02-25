 Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú - Chilevisión
25/02/2026 11:26

Abrazado a su dueño: Un chihuahua fue el único sobreviviente de accidente aéreo en Perú

La mascota fue hallada "aferrada" al cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, una de las 15 víctimas fatales del siniestro.

Publicado por CHV Noticias

Un accidente aéreo registrado el fin de semana en Arequipa, Perú, cobró la vida de 15 personas. 

En medio de las labores de rescate, una de las cosas que sorprendió al personal especializado fue el hallazgo de un chihuahua vivo.

El perro fue encontrado a un lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, uno de los tripulantes de la aeronave siniestrada, quien viajaba junto a su esposa y sus hijas.

De acuerdo a Infobae, la situación causó asombro entre los rescatistas, quienes resguardaron al can -que estaba "aferrado" a la víctima- y lo trasladaron fuera del sitio del suceso para darle atención veterinaria.

Accidente aéreo en Perú

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa indicó que fueron Fuerzas Especiales y Policía Nacional quienes ubicaron la aeronave accidentada: un helicóptero Mi-17.

La tripulación "se dirigía a cumplir misiones de búsqueda y rescate", especialmente a población afectada por inundaciones y desbordes. También tenían por objetivo brindar apoyo y entrenamiento a paracaidistas.

Sin embargo, durante la jornada del domingo, el helicóptero perdió contacto radial y se precipitó al suelo, provocando el fatal desenlace.

Cambio de hora 2026: Cuándo empieza el horario de invierno y qué hacer con tu reloj

