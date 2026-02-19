Nuevo presidente de Perú: Congreso escoge al parlamentario José María Balcazár de 83 años - Chilevisión

El Congreso de Perú escogió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda, José María Balcazár, como el nuevo presidente del país. Esto en sustitución del derechista José Jerí, al que el poder legislativo destituyó tras apenas cuatro meses en el cargo y a menos de dos meses para las elecciones generales. Balcázar de 83 años fue el más votado para ser el presidente del Congreso, lo que lo convierte en el presidente interno de Perú. Este es el mandatario de mayor edad en la historia y el octavo gobernante en casi una década.