 Nuevo presidente de Perú: Congreso escoge al parlamentario José María Balcazár de 83 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Temblor se registra en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y dónde fue el epicentro Emergencia en Renca: Dan a conocer video del momento exacto de la explosión y bola de fuego AHORA | Fuerte explosión de camión en Renca deja tres fallecidos y al menos diez heridos Nuevos antecedentes: Lo que se sabe de la explosión y descontrolado incendio en Renca Salen a la luz nuevos registros de emergencia en Renca: Vecinos captan bola de fuego y explosiones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
19/02/2026 09:56

Nuevo presidente de Perú: Congreso escoge al parlamentario José María Balcazár de 83 años

El Congreso de Perú escogió este miércoles al octogenario parlamentario de izquierda, José María Balcazár, como el nuevo presidente del país. Esto en sustitución del derechista José Jerí, al que el poder legislativo destituyó tras apenas cuatro meses en el cargo y a menos de dos meses para las elecciones generales. Balcázar de 83 años fue el más votado para ser el presidente del Congreso, lo que lo convierte en el presidente interno de Perú. Este es el mandatario de mayor edad en la historia y el octavo gobernante en casi una década.

Lo más visto

Fuerte explosión y posterior incendio en Renca: Hay fallecidos y heridos

Durante la mañana de este jueves, se reportó una fuerte explosión en la comuna de Renca, donde actualmente se genera un gran incendio

19/02/2026

“Es una falta de respeto”: Pdte. Boric visita Rapa Nui en medio de tensión y manifestaciones en su contra

El mandatario aterrizó por primera vez en Isla de Pascua, donde las autoridades locales criticaron su viaje a solo tres semanas de dejar el cargo.

19/02/2026

Informan que habrá cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

El viernes 20, las comunas afectadas serán Independencia, Providencia, Maipú, La Florida, La Granja, San Miguel, Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. 

19/02/2026

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

18/02/2026
Publicidad