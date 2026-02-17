José Jerí es destituido como presidente de Perú: Sólo duró cuatro meses en el cargo - Chilevisión

El ahora exmandatario peruano no logró superar las siete mociones de censura en su contra. La acción se originó tras quedar al descubierto reuniones no registradas con un empresario de origen chino.

El presidente de Perú, José Jerí, fue destituido este martes del cargo al no superar las siete mociones de censura en su contra.

Cabe recordar que Jerí asumió la Presidencia el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte por parte del parlamento peruano.

La destitución de José Jerí como presidente de Perú

Según consigna El Comercio, en la sesión extraordinaria se aprobó la admisión a trámite de las siete mociones de censura en contra del exmandatario. Estas fueron acumuladas y votadas en conjunto.

La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

La acción parlamentaria nació a raíz de las reuniones no registradas que tuvo Jerí con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado.

Días después, la prensa peruana captó a la exautoridad en otro negocio de Yang. También se habría reunido con un segundo empresario chino, Jiwu Xiaodong, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por actividades ilegales.

En las últimas semanas, Jerí enfrentó otra acusación. Se trata de una supuesta contratación irregular de varias mujeres para distintos cargos en el gobierno.

Según un reportaje televisivo, las profesionales ingresaron al despacho presidencial y posteriormente obtuvieron contratos en el Estado. Por lo tanto, se inició una investigación por posible evidencia de soborno.

Cabe mencionar que se trata del octavo presidente del Perú en los últimos 10 años, dando cuenta de una crisis política que se sigue agudizando. Este 2026 se elegiría a un nuevo mandatario.