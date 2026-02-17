Reo murió al interior del Centro Penitenciario de Quillota: Cuerpo presenta heridas cortopunzantes - Chilevisión

Según informó Gendarmería, el interno fue agredido por otros reclusos.

Durante la tarde de este martes, un reo murió al interior del Centro Penitenciario de Quillota en la región de Valparaíso, a raíz de una serie de heridas cortopunzantes.

Según informó Gendarmería, el interno fue agredido por otros reclusos, lo que activó los protocolos de emergencia; sin embargo, aunque fue trasladado al área de salud, murió producto de la gravedad de sus lesiones en horas de esta mañana.

Los antecedentes del ataque

A través de un comunicado, Gendarmería explicó que el hecho fue detectado tras el desencierro de la población penal y, luego de asistir al reo, se realizó un registro en la celda para mantener el orden e incautar elementos prohibidos.

"Todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos", declararon.

Por otro lado, enfatizaron que se está llevando a cabo el "Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026", para poder mejorar el control de la población penal.

Sin embargo, este hecho de violencia se suma a otros que se han visto en distintos recintos penitenciaros en las últimas semanas, como el caso de canibalismo en La Serena y el interno que murió apuñalado en una riña en una cárcel de Valdivia.