“Se me apretó el pecho”: La imagen que emocionó a mamá de Tomás a cinco años de su desaparición - Chilevisión

A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez compartió una emotiva publicación por los cinco años de la desaparición y muerte del niño en Caripilún, en la región del Biobío.

Este martes se cumplen 5 años desde la desaparición de Tomás Bravo, niño de tres años que fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda en el sector de Caripilún, en la región del Biobío.

A través de Instagram, Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño, compartió una imagen hecha con inteligencia artificial, donde aparece su hijo caminando de la mano con Julia Chuñil, mujer cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado en Máfil, región de Los Ríos.

"Se me apretó el pecho... Qué linda imagen. Mi niño sí fue encontrado! Hoy cumple 5 años de su muerte y aún no encuentra justicia. Hasta encontrarte, Julia Chuñil", escribió Gutiérrez.

Cinco años del caso que paralizó al país

El 17 de febrero de 2021, Tomás Bravo fue visto por última vez en el sector rural de Caripilún, en la comuna de Arauco, dando inicio a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo al país y movilizó a cientos de voluntarios y equipos especializados.

Desde entonces, la causa ha estado marcada por giros investigativos, desde cambios de conducción de Fiscalía, nuevas hipótesis y sospechosos.

En entrevista con La Cuarta, Estefanía Gutiérrez habló de su presente y futuro a cinco años de la desaparición y muerte de su pequeño.

"Siempre mi foco principal va a ser la justicia por mi hijo, pero sí han cambiado muchas cosas durante estos cinco años. Al principio, uno está en el dolor y no sabe cómo enfrentar las cosas. Hoy he madurado, estoy más fuerte”, indicó.

“Me he dedicado a trabajar y también tengo planes de estudio. También me he estado enfocando en un proyecto de ley con el nombre de mi hijo para cambiar el sistema, porque no quiero quedarme sólo en la lucha o el dolor, quiero dar un giro en todo esto”, recalca.

Finalmente, indicó: “Quiero crecer como persona, quiero ayudarme, ayudar a mi hijo y ayudar a otras personas. Quiero hacerlo en memoria del Tomás; todo lo que voy a hacer en mi vida, va a ser de la mano de él”.

Mira la imagen acá: