“Es como una espía”: La acusación de Estefanía Gutiérrez contra médium por participación en caso Tomás - Chilevisión

La madre de Tomás Bravo publicó un extenso video donde apuntó contra Carolina Cabezas, una supuesta médium que estaría colaborando en diversas investigaciones del Ministerio Público. Según dijo, buscará denunciarla por obstrucción.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, realizó un duro descargo contra una médium que supuestamente estaría colaborando en la investigación y que, además, habría declarado como supuesta testigo por la muerte de su hijo.

Mediante un extenso video que publicó en redes sociales la mujer se dirigió a Carolina Cabezas, quien también estaría colaborando en la indagación por la desaparición de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre.

"Hoy, leyendo la carpeta, me doy cuenta que por cuarta vez vuelve a dar declaración en nuestra contra. Aquí eso da lo mismo, el tema grave de la situación es que cambia y agrega a su relato cosas nuevas que a nadie se le pasa por la cabeza", expresó.

“Me preocupa como la fiscalía y policías se prestan para esto, es claro que esta mujer trata de sacar un provecho de todo esto, además que me parece que no es una persona con sus sentidos buenos, porque yo personalmente jamás haría este tipo de cosas”, sinceró en el registro.

En esa línea, Estefanía complementó su testimonio al agregar que “cada vez que la Fiscalía no tiene avances, ella es como su salvavidas; la tipa es rara, es como si fuera detective... bueno, con aires de policía en su cabeza”.

“Yo estoy aclarando esta situación porque siento que ella es un peligro para otras familias, ya lo intentó hacer con las hijas de la concejala desaparecida (María Ignacia González), donde se juntó a tomar once con uno de los sospechosos"

"Yo no sé si ella es mandada por alguien o es por su propia cuenta que va, pero claramente hace el juego sucio para aportar en una investigación a base de mentiras”, complementó.

Estefanía Gutiérrez por médium: "Ella fue como espía"

Estefanía también contó cómo se acercó la supuesta médium a su familia. "Ella llega a mi casa diciendo que me quiere ayudar a buscar al Tomi. Diciendo que no quería televisión, que era una persona cristiana, nombrando a Dios".

"Le dimos mucha confianza, la tratamos siempre muy bien. Estuvo ahí, se quedó en la casa a dormir, de hecho. Pero claro, ella se aprovechó de que nosotros no estábamos bien, que andábamos en otra. (...) En muchas ocasiones se puso a revisar nuestras pertenencias".

"Entró a nuestra casa, a nuestra habitación cuando nosotros no nos dábamos cuenta, ella nunca fue como medium, vuelvo a insistir, ella fue como espía. Yo no sé si alguien la mandó, la envió o ella por sus medios quiso hacer esto como para después buscar un protagonismo".

También sostuvo que esta mujer “habla maravillas de mí tío, quien fue imputado, pero del resto dijo cosas horribles, hasta de gente que ni es familia de nosotros, le sacó a todos el jugo por lo más mínimo, revisó nuestra pertenencias, dijo cosas morbosas, su mentalidad es asquerosa”.

Finalmente, Gutiérrez anunció que buscará denunciar a Carolina Cabezas por obstrucción a la justicia y, al término del video, ocupó la plataforma para realizar un llamado de alerta.

“Tengan cuidado con la gente que dejan entrar a su casa… no quiero que lo pasen ustedes”, dijo. "Estoy cansada, siento que están jugando mucho, yo no quiero caer en este juego mediático, como lo han hecho en otros casos".