“No pasaba buenos momentos”: Bailarín de Cony Capelli relata sus últimos días en Fiebre de Baile - Chilevisión

David Sáez lamentó no poder presentarse en la gran final y reveló lo que enfrentó la bailarina durante sus últimos días en la competencia y las razones que motivaron su marginación del estelar.

Cony Capelli decidió abandonar la competencia de Fiebre de Baile a solo dos días de la gran final para priorizar su salud mental y emocional.

La noticia cuasó gran impacto en los integrantes del programa y en especial en David Sáez, bailarín que la acompañó durante el estelar y que también relató cómo fueron sus últimas semanas y lo mal que lo estaba pasando por comentarios negativos en redes sociales.

“En lo personal, claro, me da un poquito de pena no poder presentarnos en la gran final tan esperada, pero también entiendo que prioridades son prioridades”, lamentó en conversación con LUN.

A pesar de su dolor, se mostró comprensible e inistió en “esto escapa completamente de mis manos y de las manos de Cony, y de las manos de todos, porque en el fondo son decisiones radicales que se tienen que tomar en momentos especiales y si es para mejor, no hay mucho más qué hacer”.

Las útlimas semanas de Cony Capelli en Fiebre de Baile, según cuenta David Sáez, estuvieron marcadas por comentarios de odio en sus redes sociales.

“En las últimas semanas vi un agotamiento físico y emocional de su parte, no estaba pasando por buenos momentos”, reconoció.

Eso le terminó por pasar la cuenta a la ganadora de Gran Hermano, quien estuvo recibiendo constantes críticas por su participación en el estelar de baile.

“No estábamos, porque yo pasaba mucho tiempo con ella, entonces me tocó vivir muy de cerca, como ella recibiría odio en redes, de manera gratuita, muchas veces. Entonces sí, me tocó vivirlo de cerca”, lamentó.