FOTO | Líder de Los Pulpos cambió su rostro: El antes y después del prófugo que estaría en Chile - Chilevisión

La policía chilena está en alerta por la posible presencia de Jhonsson Smith Cruz Torres, líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, en territorio nacional.

El sujeto volvió a quedar en el radar tras conocerse registros que evidencian un notorio cambio en su apariencia física.

El delincuente, condenado a cadena perpetua en Perú, se encuentra prófugo desde hace semanas y fue recientemente captado por cámaras de seguridad en Bolivia, en un condominio ubicado en la avenida Los Gorriones, en la ciudad de La Paz.

Las imágenes, difundidas por el noticiero Panamericana, muestran a Cruz Torres con un look completamente distinto al que se conocía durante su paso por la justicia peruana.

Según el registro audiovisual, el líder de Los Pulpos aparece con el cabello rizado, vestimenta informal y cambios visibles en su rostro, entre ellos una posible cirugía en los párpados.

Cirugías y cambio de look para burlar a la policía

Fuentes policiales sostienen que la modificación de su apariencia sería parte de una estrategia para moverse entre países sin levantar sospechas.

Este cambio físico se habría producido tras su fuga y coincide con el despliegue de un operativo conjunto entre Perú, Bolivia y Chile, países que actualmente comparten información de inteligencia para dar con su paradero.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, señaló que "hay una probabilidad sostenida de que se encuentre en Chile".

Esposa del líder de Los Pulpos fue detenida en Bolivia

La persecución contra el líder de Los Pulpos se intensificó luego de la detención de su esposa, Keisy Salvatierra, quien fue capturada en Bolivia en los últimos días.

Este hecho permitió reforzar la hipótesis de una red de apoyo activa que facilitaría su desplazamiento por distintos países de la región, incluyendo Chile.

Las autoridades peruanas confirmaron que Cruz Torres figura en la lista de los más buscados y que existe una recompensa de 500 mil soles por información que permita su captura, monto equivalente a más de 126 millones de pesos chilenos.

Cruz Torres es requerido por la justicia desde 2020, año en que asesinó a un comerciante en Perú, crimen que lo posicionó como uno de los líderes criminales más peligrosos del país.