“Nunca la auxilió”: El testimonio clave que complica al médico acusado de atropello fatal - Chilevisión

04/02/2026 09:56

“Nunca la auxilió”: El testimonio clave de testigo que complica al médico acusado de fatal atropello

Mabel Valdés, una mujer que se encontraba en el lugar del accidente, relató lo ocurrido a CHV Noticias a días de una nueva audiencia que complica al funcionario de la salud.

El 23 de febrero se realizará la audiencia tras la propuesta de pena de la Fiscalía Metropolitana Oriente a José Colina, el médico acusado de atropellar a Paulina Fuentes en la comuna de Vitacura en julio de 2024. 

La familia de la profesora de 28 años había ingresado una ampliación de la querella que se le aplicó cuando quedó libre con la medida cautelar de arraigo y firma tras ser formalizado por cuasidelito de homicidio.

El testimonio de Mabel Valdés, mujer que estaba presente en el lugar de los hechos, es clave para la investigación: "Se levantó la barrera y salió a toda velocidad impactándola. La niña cayó arriba del capot y la arrastró unos diez metros, donde estábamos nosotros".

"Él se bajó y mi marido lo primero que le dijo fue que no se arrancara y él le respondió 'es que ella cruzó corriendo' y eso es una gran mentira", aseveró la testigo del accidente a CHV Noticias.

El imputado funcionario de la salud declaró en su testimonio ante la Justicia que "reaccioné de manera inmediata y procedí a gritar pidiendo auxilio a viva voz '¡Ayuda! ¡Llamen a una ambulancia!'. Traté de inmovilizarla de forma mecánica".

"Le hice varias preguntas, en las cuales me dio su nombre. Yo le dije 'soy José, soy médico', y le pedí que estuviese tranquila, sin moverse", agregó José Colina. 

La testigo, por su parte, aseguró que "él jamás prestó ayuda a la niña, nunca la auxilió como médico. La gente llamó a la ambulancia, no él. Lo único que hizo fue sacar su teléfono y llamar a su mamá y a decirle que había atropellado a alguien, que contactara a un abogado". 

