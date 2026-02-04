 ¿Niño o niña? Fotos del baby shower de Mariana di Girolamo revelan el sexo de su guagua - Chilevisión
Minuto a minuto
Metro actualizó estado de Línea 2: Cinco estaciones debieron ser cerradas VIDEO | Crece tensión en Barrio Meiggs: Graban enfrentamientos entre ambulantes y Carabineros “Nadie viene al MOP sólo a cortar cintas...”: Jessica López responde a críticas de Martín Arrau Revelan identidades de personas fallecidas en trágico accidente en Ruta 5 Sur: Uno tiene 19 años Llenos de basura y escombros: Importantes humedales en peligro por conductas irresponsables
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/02/2026 10:36

¿Niño o niña? Fotos del baby shower de Mariana di Girolamo revelan el sexo de su guagua

Carmen Zabala compartió algunos registros del festejo que prepararon para la actriz en la que dejó entrever el sexo del bebé que espera junto a Sebastián Román.

Publicado por CHV Noticias

Mariana di Girolamo comenzó el 2026 revelando que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, Sebastián Román. 

La actriz ha ido compartiendo fotos de su avanzado embarazo a través de su cuenta de Instagram, aunque ha mantenido gran parte de los detalles en reserva. 

Sin embargo, en las últimas horas fue parte de una celebración de baby shower en la que se dejó entrever el sexo del bebé que está esperando. 

Fue su compañera de laborales, Carmen Zabala, quien compartió la revelación con un video en su cuenta de Instagram.

La actriz subió a sus historias un registro del festejo en el que muestra la decoración y la comida que había en el festejo, junto a un globo rosado en el que se puede ver el mensaje “es niña”.

También publicó una foto de Mariana Di Girolamo posando con una corona y banda con la leyenda “mother of dragons”

Mira el baby shower de Mariana Di Girolamo

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bonos para cesantes en febrero 2026: Revisa qué pagos puedes recibir este mes sin postular

Lo último

Lo más visto

“Me costó decidirlo”: Cony Capelli reapareció en Fiebre de Baile y contó su verdad tras renuncia

En el penúltimo capítulo de la temporada, la exparticipante volvió al estudio para leer una carta de despedida tras abandonar la competencia. "Fue un acto de amor propio", confesó.

04/02/2026

Tragedia en Pitrufquén: Fatal choque entre bus interurbano y camión dejó 2 fallecidos en Ruta 5 Sur

El siniestro ocurrió en el kilómetro 701, donde un camión que trasladaba alevines se encontraba detenido en la vía, por lo que fue impactado en su parte posterior por un bus de la empresa Turbus.

04/02/2026

“Solo para entendidos”: La frase de Skar Labra que incomodó a Vasco y le costó una dura evaluación

La bailarina quedó complicada tras un comentario que hizo en relación a la innovadora propuesta escénica que presentó, la que no fue bien entendida por parte del jurado.

04/02/2026

Por varias horas: Anuncian cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana

Las comunas afectadas son Conchalí, Independencia, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, La Reina, Macul, Santiago y San Ramón. 

03/02/2026