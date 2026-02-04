¿Niño o niña? Fotos del baby shower de Mariana di Girolamo revelan el sexo de su guagua - Chilevisión

Carmen Zabala compartió algunos registros del festejo que prepararon para la actriz en la que dejó entrever el sexo del bebé que espera junto a Sebastián Román.

Mariana di Girolamo comenzó el 2026 revelando que se convertirá en madre por primera vez junto a su pareja, Sebastián Román.

La actriz ha ido compartiendo fotos de su avanzado embarazo a través de su cuenta de Instagram, aunque ha mantenido gran parte de los detalles en reserva.

Sin embargo, en las últimas horas fue parte de una celebración de baby shower en la que se dejó entrever el sexo del bebé que está esperando.

Fue su compañera de laborales, Carmen Zabala, quien compartió la revelación con un video en su cuenta de Instagram.

La actriz subió a sus historias un registro del festejo en el que muestra la decoración y la comida que había en el festejo, junto a un globo rosado en el que se puede ver el mensaje “es niña”.

También publicó una foto de Mariana Di Girolamo posando con una corona y banda con la leyenda “mother of dragons”.

Mira el baby shower de Mariana Di Girolamo