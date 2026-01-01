 “Felicidades por el embarazo”: Mariana di Girolamo se llena de buenos deseos tras reveladora foto - Chilevisión
Minuto a minuto
“Nos dejó en la calle”: Conductor ebrio choca y provoca destructor incendio en Paine FOTOS | Con homanaje a Tommy Rey: Así se recibió el Año Nuevo en distintas ciudades del país Conmoción en Melipilla: Cuatro niñas murieron durante incendio en cité Sismo sacude a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro Último mensaje de fin de año de pdte. Boric: “Nuestro futuro trae buenas cosas compartidas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/01/2026 09:28

“Felicidades por el embarazo”: Mariana di Girolamo se llena de buenos deseos tras reveladora foto

La actriz recibió el nuevo año llena de felicitaciones de sus seguidores tras la publicación de una foto que confirma la llegada de su primer hijo.

Publicado por CHV Noticias

Mariana di Girolamo sorprendió a sus seguidores durante las primeras horas de este 2026, luego de compartir una imagen que rápidamente desató una ola felicitaciones en redes sociales.

La actriz publicó la fotografía únicamente con la palabra “2026”. En la imagen, la intérprete de 34 años aparece recostada en una reposera, vistiendo un vestido largo negro, junto a su perro, mientras una abultada panza captó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes confirmaron los rumores de embarazo.

Los mensajes no tardaron en llegar. “Me muero”, “hermosa guaguita”, “esa pancita”, “felicidades por el embarazo, hermosa tu guatita”, “mucha luz para ti y tu bebé” y “unas patitas que traerán alegría y caos”, fueron parte de los comentarios que inundaron la publicación.

Desde hace un tiempo, seguidores de la actriz le venían consultando directamente si estaba embarazada, preguntas que hasta ahora no habían tenido respuesta pública.

Mariana di Girolamo mantiene una relación con el músico y DJ chileno Sebastián Román, con quien ha compartido públicamente distintos aspectos de su vida personal. Román es productor musical y desarrolla su carrera principalmente en el house y el techno, con su proyecto “Persona”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

Lo último

Lo más visto

“No se puede cambiar”: Karol Dance cierra el año con extensa reflexión y anuncia personal decisión

El comunicador, que este 2025 debió separarse de su esposa tras conocerse públicamente una infidelidad, anunció que decidió "cerrar un capítulo".

01/01/2026

Conmoción en Melipilla: Cuatro niñas murieron durante incendio en cité

El fiscal a cargo del caso ordenó que la madre de las menores preste declaración en calidad de testigo.

01/01/2026

Sismo sacude a tres regiones del país: Revisa su magnitud y epicentro

El movimiento se percibió en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

01/01/2026

Funcionarios que prestaban ayuda fueron atropellados: Grave accidente deja 7 heridos en Autopista Central

El accidente ocurrió durante la mañana en la Autopista Central, a la altura del Centro de Justicia, e involucró a seis vehículos, dejando siete personas lesionadas, entre ellas tres funcionarios de la autopista atropellados mientras prestaban ayuda.

01/01/2026