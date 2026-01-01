“Felicidades por el embarazo”: Mariana di Girolamo se llena de buenos deseos tras reveladora foto - Chilevisión

Mariana di Girolamo sorprendió a sus seguidores durante las primeras horas de este 2026, luego de compartir una imagen que rápidamente desató una ola felicitaciones en redes sociales.

La actriz publicó la fotografía únicamente con la palabra “2026”. En la imagen, la intérprete de 34 años aparece recostada en una reposera, vistiendo un vestido largo negro, junto a su perro, mientras una abultada panza captó de inmediato la atención de sus seguidores, quienes confirmaron los rumores de embarazo.

Los mensajes no tardaron en llegar. “Me muero”, “hermosa guaguita”, “esa pancita”, “felicidades por el embarazo, hermosa tu guatita”, “mucha luz para ti y tu bebé” y “unas patitas que traerán alegría y caos”, fueron parte de los comentarios que inundaron la publicación.

Desde hace un tiempo, seguidores de la actriz le venían consultando directamente si estaba embarazada, preguntas que hasta ahora no habían tenido respuesta pública.

Mariana di Girolamo mantiene una relación con el músico y DJ chileno Sebastián Román, con quien ha compartido públicamente distintos aspectos de su vida personal. Román es productor musical y desarrolla su carrera principalmente en el house y el techno, con su proyecto “Persona”.