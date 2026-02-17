 Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 19:50

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

Publicado por CHV Noticias

Una persona fallecida dejó la caída de un árbol de importantes dimensiones al interior del Parque Italia, ubicado en el centro de Valparaíso, en la región del mismo nombre.

La emergencia ocurrió en horas de la tarde de este martes y dejó a otra persona herida, quien fue trasladada en una ambulancia hacia un recinto asistencial.

Al lugar acudieron tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

El incidente ocurrió en una zona de alta concurrencia y, además de la rápida asistencia de personal de emergencia, los propios testigos prestaron asistencia a las víctimas.

La emergencia ocurre el mismo día en que la comuna experimentó altas temperaturas y fuertes vientos que alcanzaron rachas de hasta 50 kilómetros por hora, según Meteored.

Registros en redes sociales capturaron los momentos posteriores a la caída del gigantesco árbol. El perímetro del parque permanece cerrado y personal de emergencia todavía trabaja en el lugar.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026