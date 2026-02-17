Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso - Chilevisión

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

Una persona fallecida dejó la caída de un árbol de importantes dimensiones al interior del Parque Italia, ubicado en el centro de Valparaíso, en la región del mismo nombre.

La emergencia ocurrió en horas de la tarde de este martes y dejó a otra persona herida, quien fue trasladada en una ambulancia hacia un recinto asistencial.

Al lugar acudieron tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

El incidente ocurrió en una zona de alta concurrencia y, además de la rápida asistencia de personal de emergencia, los propios testigos prestaron asistencia a las víctimas.

La emergencia ocurre el mismo día en que la comuna experimentó altas temperaturas y fuertes vientos que alcanzaron rachas de hasta 50 kilómetros por hora, según Meteored.

Registros en redes sociales capturaron los momentos posteriores a la caída del gigantesco árbol. El perímetro del parque permanece cerrado y personal de emergencia todavía trabaja en el lugar.