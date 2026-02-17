Grace Lazcano y Fernanda Pinilla se convirtieron en madres por primera vez: "Desbordando amor" - Chilevisión

La futbolista y la periodista anunciaron que el nacimiento de su primera hija, una bebé a la que llamaron Elena y a la que le dedicaron un emotivo mensaje.

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron que se convirtieron en madres por primera vez con el nacimiento de su primera hija.

La futbolista y la periodista compartieron la noticia con una publicación en sus redes sociales con un tierno mensaje dedicado a la pequeña.

“Y un arcoíris me pintó la piel. Para amanecer contigo”, escribieron en sus perfiles de Instagram.

La seleccionada nacional y la comunicadora también revelaron el nombre de su bebé junto a una postal en blanco y negro del momento de su nacimiento.

“Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor”, agregaron.

Fernanda Pinilla y Grace Lozano se casaron por el civil en junio de 2022 y en enero del 2023 se unieron nuevamente en íntima ceremonia en la que participaron sus familias y sus seres queridos.

En noviembre del año pasado anunciaron que su familia se iba a agrandar y convertirían en madres por primera vez.

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano se convirtieron en madres