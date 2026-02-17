 Grace Lazcano y Fernanda Pinilla se convirtieron en madres por primera vez: "Desbordando amor" - Chilevisión
Minuto a minuto
Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso “Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional Incendio de gran magnitud afecta a bodegas en Quilicura: Humo negro es visible en la RM Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada Video revela momento exacto en que taxista impacta a automóvil tras cruzar con luz roja en Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/02/2026 21:37

Grace Lazcano y Fernanda Pinilla se convirtieron en madres por primera vez: "Desbordando amor"

La futbolista y la periodista anunciaron que el nacimiento de su primera hija, una bebé a la que llamaron Elena y a la que le dedicaron un emotivo mensaje.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano anunciaron que se convirtieron en madres por primera vez con el nacimiento de su primera hija. 

La futbolista y la periodista compartieron la noticia con una publicación en sus redes sociales con un tierno mensaje dedicado a la pequeña

“Y un arcoíris me pintó la piel. Para amanecer contigo”, escribieron en sus perfiles de Instagram. 

La seleccionada nacional y la comunicadora también revelaron el nombre de su bebé junto a una postal en blanco y negro del momento de su nacimiento. 

“Bienvenida a la bandita, Elena. Desbordando amor”, agregaron. 

Fernanda Pinilla y Grace Lozano se casaron por el civil en junio de 2022 y en enero del 2023 se unieron nuevamente en íntima ceremonia en la que participaron sus familias y sus seres queridos.

En noviembre del año pasado anunciaron que su familia se iba a agrandar y convertirían en madres por primera vez.

Fernanda Pinilla y Grace Lazcano se convirtieron en madres

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Lo último

Lo más visto

Así fue el rescate de pareja extraviada tras visitar salar en Atacama: Su camioneta estaba enterrada

A través de diversos registros, personal de Carabineros mostró el procedimiento desarrollado en el sector de Lagunas Bravas, donde los jóvenes fueron avistados por un helicóptero institucional.

17/02/2026

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa si tu hijo cumple los requisitos para recibir el kit

Los beneficiados recibirán sets con cuadernos, calculadoras, goma, regla, lápiz grafito, block de dibujo y sacapuntas, entre otros elementos complementarios para este 2026.

17/02/2026

Cecilia Gutiérrez revela nueva acusación contra Américo: “Maltrato, control y humillación”

La periodista contó detalles de una demanda que fue presentada en contra del artista por parte de un integrante de su banda, quien denunció ser víctima de comentarios burlescos y sarcásticos.

17/02/2026

Una persona murió y otra quedó herida tras caída de árbol en Parque Italia de Valparaíso

Tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso acudieron hasta el recinto, además de funcionarios del SAMU, Carabineros y de seguridad municipal.

17/02/2026