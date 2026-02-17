“Es un tema conflictivo”: Natalia Ducó entregó su postura sobre conciertos en el Estadio Nacional - Chilevisión

La futura ministra del Deporte abordó las críticas por el estado en que quedarían algunas canchas de fútbol después de recitales masivos.

La futura ministra del Deporte, Natalia Ducó, se reunió con el actual jefe de la cartera, Jaime Pizarro, para avanzar con el traspaso de mando de cara al próximo gobierno.

“Ha sido siempre muy respetuoso. Yo también le tengo mucho cariño", dijo Ducó sobre Pizarro, afirmando que "ha sido una reunión donde él ha traspasado la información correcta, pero ahora yo asumo otro rol y ahí viene mi oportunidad de tener mi visión, apoyada por el presidente electo José Antonio Kast".

En ese sentido, la exdeportista olímpica fue consultada por su postura sobre los conciertos en canchas de fútbol, especialmente el Estadio Nacional, que en los últimos meses ha recibido espectáculos de Bad Bunny, Chayanne, Tini, Oasis y Dua Lipa, entre otros.

La postura de Natalia Ducó sobre conciertos en el Nacional

“Sé que es un tema conflictivo, hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales. Es algo que vamos a determinar", partió diciendo.

La futura secretaria de Estado afirmó que "lo único que les puedo adelantar es que el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas y que la prioridad del Parque Estadio Nacional es el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera".

"Hay que ver cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso, y por eso no estamos informando”, cerró Ducó.

Cabe mencionar que dentro de los grandes eventos programados en el Estadio Nacional para los próximos meses se encuentran AC/DC (11 y 15 de marzo) y Korn (8 de mayo).