De récord nacional a ministra: Natalia Duco, la deportista del gabinete de J. A. Kast - Chilevisión

Se confirmaron los rumores: José Antonio Kast la sumó a su Gobierno. Conoce quién es la próxima ministra del Deporte.

Este martes, el presidente electo José Antonio Kast anunció el gabinete que lo acompañará durante su mandato a partir del 11 de marzo. Entre los nombres confirmados está el de Natalia Duco, quien será la titular del Ministerio del Deporte.

Tras las especulaciones de quién podría encabezar el Mindep, la encargada será la atleta olímpica, quien tiene un destacado paso por competencias panamericanas. Su nombre fue uno de los que se rumoreó hace días y durante esta jornada fue confirmado.

¿Quién es Natalia Duco?

Natalia Duco, deportista y psicóloga de 36 años, ha tenido una larga trayectoria como deportista nacional, destacando en el lanzamiento de bala.

Algunos de sus logros han sido ser campeona mundial junior en 2008, doble finalista olímpica en Londres 2012 y Río 2016, cuatro veces campeona de Juegos Suramericanos, y haber obtenido bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

En 2023, Duco compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago donde quedó fuera del podio, pero con su récord nacional de 18,80 metros intacto. Además, obtuvo un cupo para competir en Paris 2024, sus cuartos Juegos Olímpicos.

El año pasado, le dio un vuelco a su carrera deportiva y se desempeñó como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares en el Instituto Nacional de Deporte (IND).

La sanción por dopaje que pausó su carrera en 2019

La designación de Natalia Duco ha generado ruido por una polémica ocurrida en 2018. La atleta fue suspendida por 3 años tras un dopaje por una sustancia que estimula la hormona del crecimiento.

El exatleta y actual senador por el Biobío, Sebastián Keitel, quien recomendó a la deportista para encabezar el Mindep, se refirió al respecto: "Ya fue sancionada, lo asumió y me quedo con eso".

"Va a hacer un gran trabajo. No solo por lo demostrado a nivel deportivo, sino porque ha hecho una carrera post-deporte focalizada en promover el deporte masivo y competitivo, que es lo que tanto necesita este país", comentó en una entrevista a La Tercera.