 ¿A qué hora es el cambio de mando en Chile? - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan por femicidio frustrado a sujeto que quemó a su conviviente: Fiscalía pide 15 años de cárcel EXCLUSIVO | “Le habían reventado la casa”: Hablan familiares de mujer que fue hallada en una caja en Quinta Normal Declaran culpable a Lucho Plátano por homicidio de PDI: Arriesga 100 años de cárcel Cambio de mando 2026: Qué ocurre paso a paso durante la ceremonia presidencial ¿A qué hora es el cambio de mando en Chile?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/03/2026 16:28

¿A qué hora es el cambio de mando en Chile?

Chilevisión tendrá una completa cobertura multiplataforma desde las 6 de la mañana con todos lo detalles del acto en el que José Antonio Kast asumirá la presidencia por cuatro años.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este miércoles 11 de marzo se realizá el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La ceremonia marca el término del periodo del gobierno saliente y el inicio del nuevo mandato presidencial, que se extiende por cuatro años, hasta 2030. 

El acto se realizará en una sesión de Congreso Pleno en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso.

Durante el cambio de mando, el presidente electo debe debe cumplir con lo siguiente:

  • Prestar juramento o promesa ante el Congreso Pleno

  • Recibir la banda presidencial

  • Asumir formalmente como jefe de Estado y de Gobierno

¿A qué hora es el cambio de mando en Chile?

El cambio de mando se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 horas.

La ceremonia se transmitirá en vivo por los canales del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados y también con una cobertura especial en las pantallas de Chilevisión

Sigue EN VIVO el cambio de mando 2026

Chilevisión transmitirá el cambio de mando con un amplio despliegue en terreno a partir de las 6 de la mañana

Todos los detalles de la ceremonia se podrán seguir en vivo por la pantalla de Chilevisión, la señal online, el canal de Youtube y la APP MiCHV, además de una completa cobertura en nuestras redes sociales

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores de 65 años pueden recibir $81.257 sin postular: Revisa si cumples los requisitos

Lo último

Lo más visto

Tenía 26 años y era chilena: Identifican el cuerpo hallado frente a casa de alcaldesa en Quinta Normal

PDI informó la identidad de la persona cuyo cuerpo estaba dentro de la caja de cartón arrojada por conductor de camión que fue detenido.

10/03/2026

Cambio de Mando 2026: Horario completo y cronograma de la ceremonia en el Congreso

A partir de las 12:00 de este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando presidencial. Revisa las actividades previas y horarios.

10/03/2026

Eran un padre, esposa e hijo: Revelan las identidades de las víctimas fatales de la tragedia de Algarrobo

Las autoridades confirmaron que cuatro personas resultaron fallecidas, dos de los cuales corresponden a ciudadanos estadounidenses. En cuanto a la causa probable de la muerte correspondería a asfixia por sumersión.

10/03/2026

Quién es y qué rol tuvo el detenido por trasladar cuerpo frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

PDI dio con la detención de su un sujeto que estaría vinculado con el cadáver que apreció el domingo en un barrio residencial de Quinta Normal. Según antecedentes preliminares, el sujeto habría recibido un pago para realizar la labor.

10/03/2026