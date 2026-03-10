¿A qué hora es el cambio de mando en Chile? - Chilevisión

Chilevisión tendrá una completa cobertura multiplataforma desde las 6 de la mañana con todos lo detalles del acto en el que José Antonio Kast asumirá la presidencia por cuatro años.

Este miércoles 11 de marzo se realizá el cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

La ceremonia marca el término del periodo del gobierno saliente y el inicio del nuevo mandato presidencial, que se extiende por cuatro años, hasta 2030.

El acto se realizará en una sesión de Congreso Pleno en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en Valparaíso.

Durante el cambio de mando, el presidente electo debe debe cumplir con lo siguiente:

Prestar juramento o promesa ante el Congreso Pleno

Recibir la banda presidencial

Asumir formalmente como jefe de Estado y de Gobierno

¿A qué hora es el cambio de mando en Chile?

El cambio de mando se realizará el miércoles 11 de marzo de 2026, a partir de las 12:00 horas.

La ceremonia se transmitirá en vivo por los canales del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados y también con una cobertura especial en las pantallas de Chilevisión.

Sigue EN VIVO el cambio de mando 2026

Chilevisión transmitirá el cambio de mando con un amplio despliegue en terreno a partir de las 6 de la mañana.

Todos los detalles de la ceremonia se podrán seguir en vivo por la pantalla de Chilevisión, la señal online, el canal de Youtube y la APP MiCHV, además de una completa cobertura en nuestras redes sociales.